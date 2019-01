Tre kattunger ble funnet døde i en plastpose i skiferbruddet i Peska i Alta kommune mandag morgen, og ble først omtalt i iFinnmark.no.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg siden altaværingen Sissel Olsen la bildet av de døde kattungene på Facebook.

– Blod fra munnen

– Det var et familiemedlem av meg som kom over dem da han var på jobb i skiferbruddet, sier Olsen til TV 2.

Han så en plastpose dukket opp i bruddet, og oppi lå tre døde kattunger.

– Han tok bilder og sendte til meg. Det var helt grusomt. Vi har dyr selv, og det er forferdelig at noen kan gjøre noe slikt, sier Olsen.

Kattungene hadde blod ut av munnen, så de var trolig slått i hjel før de var lagt i posen og dumpet.

– Dette var ikke nyfødte kattunger, og en mener å ha sett at disse tre kattungene lå ute for salg tidligere, sier Olsen.

Straffbart

Styreleder i Dyrebeskyttelsen i Finnmark reagerer kraftig etter å ha sett bildet.

– Hadde vi blitt kontaktet her i forkant hadde vi uten tvil tatt disse tre inn med en gang. Kattemor med unger eller bare kattunger er høyt prioritert hos oss, sier Larsen til iFinnmark.

Larsen påpeker at slik avliving av dyr er en straffbar handling, og at de gladelig hadde tatt imot kattungene, hvis de var et problem for eier.

– Dyrebeskyttelsen vil gå til anmeldelse av saken, og det synes jeg er fint, sier Olsen.

Dyrebeskyttelsen mener at folk fortsetter å avlive dyr på denne måten fordi politiet ikke prioriterer slike saker, ifølge iFinnmark.