For mens en arrangør av NM i landeveissykling de siste årene stort sett har blitt offentliggjort 12 måneder i forveien, er det altså fortsatt ingen som vil påta seg ansvaret i 2019.

Arrangementet, som hvert år blir holdt i slutten av juni, er rett og slett for kostbart og omfattende for mange, men forbundet jobber fortsatt med aktuelle kandidater i håp om å få på plass et fullverdig NM.

Et normalt NM vil vanligvis strekke seg over en uke, men et alternativ nå er å splitte opp øvelsene og muligens holde øvelsene på forskjellige datoer og steder.

Utelukker ikke omdømmeskade etter Bergen-VM

At NM-problemstillingen henger sammen med oppvasken og de røde tallene etter VM i Bergen i 2017 er ikke utenkelig, sier president Jan-Oddvar Sørnes i NCF.

– For de ulike klubbene er det nok ikke en direkte sammenheng med det som skjedde etter VM i Bergen. Men man kan ikke utelukke at sponsormarkedet kan være preget av det mesterskapet, sier Sørnes.

Sandnes, som er et av stedene hvor det ferske konseptet NM-uka skal arrangeres i 2019, ble lenge sett på som an mulig arrangør, men det er ikke lenger et alternativ.

– Vi er i dialog med ulike arrangørklubber, og det kan være aktuelt at flere går sammen om å arrangere det. Det vurderes en arrangementform som kan gjøre at vi må kjøre to NM-helger, og hvor noen av øvelsene vil være på andre tidspunkt. Mest sannsynlig kan det bli tempo på torsdagen, gateritt fredag, fellesstart for juniorer lørdag, og fellesstart for seniorer søndag, sier Sørnes, noe som vil resultere i at U23-øvelsene kan bli holdt en annen helg.

– Sponsormarkedet har vært vanskelig

– Er det mulig å si noe om hvorfor det er vanskeligere å finne en arrangør i år enn det har vært tidligere?

– Vi ser at det å ta på seg å arrangere et NM er et tungt arrangement og noe man må begynne å planlegge god tid i forveien. I denne sammenhengen har sponsormarkedet også vært vanskelig, fortsetter Sørnes.

Flere av de nylige arrangørene av NM, deriblant Sandefjord og Bodø, kan vise til overskudd etter mesterskapet.

– Det vi håper på er at flere klubber kan ta på seg enkeltarrangement og at vi kan kjøre på som vanlig med et NM fra søndag til søndag, sier Sørnes, og legger til at man håper å ha en løsning før utgangen av januar.

I fjor høst ville forbundet la være å arrangere norgesmesterskap på bane i oktober 2018, skrev VG, på grunn av kostnadene ved arrangementet. Det forslaget ble til slutt stemt ned av styret, men mesterskapet ble gitt en kostnadsramme på beskjedne 70 000 kroner.

­

­