Per Ciljan Skjelbred aktuell for RBK-retur

Det meste tyder på at Per Ciljan Skjelbreds tid i Hertha Berlin går mot slutten.

Midtbanespillerens kontrakt med Bundesliga-klubben opphører til sommeren.

Etter det TV 2 Sporten kjenner til har Skjelbred en opsjon på ett år til, men da må han spille 25 kamper eller mer denne sesongen.

Så langt har Skjelbred spilt sju seriekamper, og klubben skal ha signalisert at han ikke vil bli satset på.

TV 2 Sporten vet at Skjelbreds rådgiver Jan Egil Ludvigsen har vært i møter med Rosenborg om en mulig overgang. Per Ciljan Skjelbred ble i 2011 solgt fra Rosenborg til Hamburg for fire millioner kroner. To år etter gikk midtbanespilleren til Hertha Berlin, som han har spilt for siden.

Jan Egil Ludvigsen vil imidlertid ikke bekrefte eller avkrefte om RBK er en mulig destinasjon for Ciljan Skjelbred.

– Det som vanlig stor interesse for Per. Spesielt nå som han er på utgående kontrakt, opplever vi økt interesse fra mange klubber. Per er dog en av de spillerene med lengst fartstid i Hertha BSC og han er veldig viktig for klubben både på og utenfor banen. Følgelig har Hertha et sterkt ønske om å ha med Per videre og vi er i tett dialog med Hertha om Pers framtid. Vi forventer en konklusjon i nær fremtid, sier han på generelt grunnlag til TV 2 Sporten.

TV 2-ekspert: – Han vil styrke RBK på og utenfor banen

RBK kommenterer av prinsipp ikke spillerlogistikk.

Fotball-ekspert Jesper Mathisen i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at Per Ciljan Skjelbred er på vei tilbake til Lerkendal.

– Han vil styrke Rosenborg både på og utenfor banen. Rosenborg har ikke flust med lokale profiler, og Ciljan kan nå komme og gå rett inn på laget og bli en stor profil for Kjernen og de lokale supporterne, sier han til TV 2 Sporten.

– Dette er en overgang som er forventet. Han har vært i Tyskland i mange år og er en veldig hjemmekjær gutt. Nå får han avslutte i Rosenborg. Det er en overgang jeg har gått og ventet på, og som vil være bra for begge parter. Han er en solid spiller og en solid fyr og Rosenborg får her en spiller i mange år fremover, mener han.

Reitan på vei bort

Samtidig som Per Ciljan Skjelbred er på vei inn, er Erlend Dahl Reitan på vei bort fra Rosenborg. Etter det TV 2 Sporten erfarer vil Bodø/Glimt hente Reitan. Også Ranheim skal være interessert.