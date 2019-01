Matkontrollen har fått tips fra en oppmerksom forbruker som reagerer på at flere grønnsaker har stykkpris, selv om de varierer i størrelse. Tipseren lurer også på om butikkene egentlig har lov til å selge grønnsaker og frukt til stykkpris.

Kan gjøre grønnsakskupp

Matkontrollen har tatt noen stikkprøver fra de store kjedene, og funnet ut at kan det være variasjoner i vekt selv om produktene har stykkpris. Vi fikk for eksempel kjøpt to brokkoli der den ene veide 300 gram mer enn den andre, men begge kostet akkurat det samme.

Ser du nøye etter og velger de største grønnsakene, kan du gjøre en god deal. Matkontrollen fant blant annet følgende grønnsakskupp i vår stikkprøve:

Agurk: 120 gram forskjell, samme pris

Blomkål: 300 gram forskjell, samme pris

Stangselleri: 248 gram forskjell, samme pris

Unntak fra regelen

– Hovedregelen er at det skal være kilopris, men det er noen unntak, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjerdrem.

Han forteller at regelverket står i den såkalte Prisopplysningsforskriften. I §9 punkt g) står det en liste over grønnsaker som er unntatt regelen om kilopris; blomkål, brokkoli, stangselleri, agurk, salat og kinakål. Hvorfor det er akkurat disse grønnsakene som er unntatt regelen er det ikke et entydig svar på.

STOR FORSKJELL: Du kan få mye mer for pengene om du velger den største, siden også stangselleri selges til stykkpris. Foto: Siran Øzalp Yildirim/Matkontrollen.

– Meningen er at man kan sammenlikne prisene enkelt mellom kjedene. Vi må nok også tenke på hva som har vært vanlig fra gammelt av, og alt dette er ikke like lett å forklare, sier Gjerdrem til Matkontrollen.

– Følger regelverket

Matkontrollen har snakket med Norgesgruppen, Coop og Rema 1000. Alle kjedene forklarer at de følger regelverket. De sier at det de kjøper til stykkpris, selger de også videre til stykkpris.

Når det gjelder varer som ikke er på lista over unntak, men som likevel selges per stykk, skal de ha oppgitt kilopris også.