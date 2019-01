Sykkelsirkuset skytes i gang Down Under

Men, siden kloden er rund, er det motsatte årstider på den andre siden. Ideelt for sommerlige utendørsidretter, som sykling. Tirsdag i neste uke begynner kampen om World Tour – poengene for 2019 med etapperittet Tour Down Under. Med et lite vorspiel to dager før med gaterittet Peoples Choice Classics. Det er bare å ønske landeveiens riddere lykke til med den ni måneder lange sesongen som venter.

Adelaide er senter for rittene, og Australias sykkel-hovedstat. En vakker by med en meget idrettsinteressert befolkning. De siste utgavene av rittet har blitt sett av ca. 800.000 tilskuere. For rytterne som kommer fra kaldere himmelstrøk er det bare å glede seg. Til varmen og atmosfæren. En varme som dog har vist seg å bli utfordrende. Temperaturer på over 40 lune grader er ikke uvanlig, og spesielt i 2006 stekte rytterne på setet. Vi ble traktert med dramatiske TV–bilder der ryttere veltet av syklene på grunn av heteslag. Australian Open i tennis arrangeres alltid samtidig, og for å spare spillerne for stor helserisiko ble kamper det året utsatt, som det også ble i den meget populære ligaen i australsk fotball. Men, for syklistene var det ingen nåde. «La dem steke», var meldingen fra arrangøren. Heldigvis tok man til fornuft og har siden innført varmegrense. Men, både tilpasning til uvant klima, og den store døgnforskjellen gjør det krevende for de europeiske rytterne. Mange har derfor valgt å kombinere rittet med et lengre treningsopphold i forveien.

Jeg opplevde de krevende omstillingsforholdene selv, som landslagstrener, da VM i gateløp og terrengløp ble arrangert i Adelaide og Auckland(New Zealand). For Norge ble det store dager, med gull for Ingrid Kristiansen i begge mesterskapene. En vesentlig årsak til suksessen var en lang og god akklimatisering i forkant. Og, vi satte vel parallelt rekord i kombinasjonen langdistanseløp med høy solfaktor.

Rittet er strøkent arrangert, strålende innkvartering i supert hotell, og ikke minst kan man sove i samme sengen hver natt. Hvilket er høyst uvanlig i forbindelse med et etapperitt. Det startet opp i 1999, årets ritt er altså det 21. Alltid med omfattende økonomisk støtte fra regionen og det lokale parlamentet. I 2007 ble det lansert en kampanje for å gjøre rittet til det første utenfor Europa med Pro Tour status (i dag World Tour), og året etter var det en realitet. Australia har vunnet elleve av de foregående utgavene. Simon Gerrans er «Kongen av Tour Down Under» med sine fire triumfer.

Australia har blitt en stormakt innen sykling i «moderne tid». Først på 1990-tallet økte antall profesjonelle ryttere fra Down Under, og de store resultatene fulgte så regelmessig. Først i perioden mellom de to verdenskrigene dukket australske ryttere opp på den europeiske arenaen. Sentralt i utviklingen var en senere statsminister i Australia – Sir Hubert Opperman. Han var en av fire som kjørte Tour de France på et internasjonalt lag i 1928, og nådde sin beste Tour – plassering som nr. 12 i 1931. Etter årene på sykkelen, ble han en fremstående forretningsmann og politiker, senere samferdsels- og immigrasjonsminister. For å krone det hele med statsministerposten. Hvert år hedres australias beste syklist med Sir Hubert Opperman trofeet. Som i fjor tilfalt Rohan Dennis etter hans utklassing av konkurrentene på tempoen i Innsbruck-VM.