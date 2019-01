«Overnight oats» med eple og sitron, grytebrød og kakao

Dekk til deigen med plast, og la den heve i cirka 8 timer (natten over, eller mens du er på jobb)

Dryss litt mel på bakebordet og brett deigen cirka 10 ganger inn mot midten. Formes til et rundt brød.



La brødet etterheve i 1,5 time på et godt melet bakeunderlag. Strø gjerne mel på et bakepapir og hev deigen på dette, som du senere bare kan løfte forsiktig over i gryta. Hvelv bakebollen over mens brødet hever, for å beskytte mot trekk og uttørking.

Sett den tomme gryta (4 liters gryte) inn i ovnen på 250 grader en halvtime før brødet skal stekes. (Dette er for å hindre at deigen setter seg fast i gryta.) Ta deretter ut gryta.

Løft bakepapiret forsiktig opp, og flytt brødet over i den varme gryta ved å senke bakepapiret ned i gryta så papiret kler bunnen av gryta. NB! Husk at gryta er glovarm! Dryss gjerne litt mel over brødet til pynt.

Stek brødet med lokk i 35 minutter på 250 grader.Ta deretter av lokket og sett ned temperaturen til 200 grader, og stek i ytterligere 15 minutter.Hvelv brødet ut av gryta og avkjøl på en rist.

Kakao med chili

Når høstmørke kvelder nå nærmer seg så er det godt med litt varmende drikker foran peisen. Hva er vel ikke bedre da enn en drikk som bidrar med gode smaker og byggeklosser fra både mandel, havre, kakao, vanilje og krydder. Den lages i foodprosessoren på 1-2-3 og kan like godt nytes kald som varm.