Se etter disse ordene når politikerne skryter

Man kan kanskje si at den anti-rasistiske profilen på statsbudsjettet ble bedre.

Hovedforklaringen på at symbolske profilsaker blir så viktige, er kanskje at det borgerlige samarbeidet består av partier som er livredde for å bli usynlige. De vil ikke fremstå som underbruk av Høyre.

Forventningen til forhandlingene på Granavolden er dessuten at Frp, KrF og Venstre skal få flere «rene seiere». Én enkelt sak som er et tydelig Frp-gjennomslag på innvandring vil være bedre enn et vassent kompromiss som alle liker. Det blir lettere for partiet å formidle seieren til velgerne.

Men vil det være den beste politikken?

Det er ikke nødvendig å være veldig kynisk for å mistenke politikere for å prioritere saker som gir dem gjenvalg heller enn tiltak som har best effekt.

Vi får håpe regjeringsplattformen har en konstruktiv profil og et velbegrunnet fotavtrykk. Kanskje til og med reformer med mer innhold enn ord.