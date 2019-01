Det melder Monaco på Twitter. Kontrakten på tre og et halvt år skal ha blitt signert fredag. Chelsea sier også offisielt farvel til spanjolen.

Overgangen har vært en dårlig skjult hemmelighet, men forhandlingene om overgangssummen dro ut. Chelsea skal ha ønsket rundt 100 millioner kroner for den spanske assistkongen.

Gjenforenes med Henry

Monaco ledes av Thierry Henry, som kjenner Fàbregas godt fra tiden i Arsenal. Han ser sin tidligere lagkamerat som viktig for å få Monaco, som er nest sist i Ligue 1, tilbake på vinnersporet.

– Jeg har snakket med Cesc hver annen eller tredje dag helt siden jeg forlot Arsenal. Det har ikke endret seg de siste dagene. Han er en spiller som er interessant for enhver klubb, sa Henry på en pressekonferanse mandag.

Fàbregas tok et tårevått farvel med Stamford Bridge-publikum etter FA-cupseieren over Nottingham Forest lørdag 5. januar. Ifølge midtstopper David Luiz, holdt 31-åringen også en avskjedstale for lagkameratene i garderoben.

Assistkonge

Fàbregas har blant annet vunnet to ligatitler siden han kom til Chelsea I 2014 fra Barcelona. Den teknisk begavede spanjolen er kjent for å slå pasninger i verdensklasse. På 350 kamper i Premier League for Chelsea og Arsenal har han notert seg for hele 111 målgivende pasninger.

Han var ute i kulden under Antonio Conte i Chelsea, men kjempet seg inn på laget igjen. I fjor sommer tok Maurizio Sarri over londonklubben og tok med seg Jorginho fra Napoli.

Det har ført til at Fàbregas er blitt backup for Jorginho, som er Sarris foretrukne ballfordeler på midtbanen, og derfor har ønsket seg bort for å spille jevnlig.