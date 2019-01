Det var mandag morgen at monsterklossen knuste deler av en midtrabatt i Vemmelev utenfor Slagelse.

Lastebilen var på vei i østgående retning før ulykken skjedde.

– Så skjer det noe som gjør at fortøyningene løsner, og betongklossen faller av. Klossen lander først i veibanen, før den ramler over midtrabatten, sier vaktsjef i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, Lars Denholt, til Ekstra Bladet.

Selv om det var trafikkert da ulykken fant sted, ble ingen skadet. Politiet måtte jobbe både med å undersøke hva som kan være årsaken til nestenulykken, og med å fjerne betongklossen fra veibanen.

– Må finne ut hva pokker som skjedde

Politiet sier til dansk TV 2 at de ennå ikke kan skjønne hva som gjorde at klossen falt av, og at det er uvisst hvor lang tid det tar før man igjen kan ferdes på motorveien.

– Betongklossen ligger i midtrabatten, og den har ødelagt autovernet på en lengre strekning, så dette vil ta tid. Nå må vi undersøke hva pokker som skjedde forut for ulykken, sier Denholt.