Henrik Kristoffersen har gitt oss grunn til å ha forventninger. Forrige sesong klatret gutten fra Rælingen opp på pallen 15 ganger og lot Marcel Hirscher kjempe for hver eneste av østerrikerens triumfer.

Denne sesongen har det ikke gått på skinner for 24-åringen, og kun tre av sesongens renn har endt med posering på pallen.

Pappa Lars forklarer:

– Det er ikke langrenn, dette her. Marginene er ørsmå for å lykkes. Det er mange som jobber knallhardt hver eneste dag for å lykkes, og det er utrolig mange om beinet, sier Lars Kristoffersen til TV 2 Sporten, før han fortsetter.

– Hadde det vært sånn at han ble nummer 15 og var fire sekunder bak, så ville jeg vært bekymret.

– I Madonna (di Campiglio red.anm) kjørte han veldig bra i første omgang. Om han ville kjørt like bra i andre omgang får vi aldri vite, for da hektet han etter to porter. Etter 140 renn i World Cup, er det det første rennet han hekter i. Du må altså risikere for å vinne, sier Kristoffersen.

Vurderer å trene annerledes

Team Kristoffersen er vant med suksess. Siden gjennombruddet i 2014-sesongen har 24-åringen 48 pallplasser i verdenscupen. Nå vurderes justeringer i treningsarbeidet.

– Du trives jo bedre når du er på pallen. Nå vurderer vi å trene litt annerledes og å intensivere øktene litt, sier Lars Kristoffersen. Det er snakk om å kjøre fem turer i stedet for syv, øke intensiteten på hver tur. Det handler om å være litt mer på limit på trening slik at de feilene som gjøres blir færre. Du kommer alltid til å gjøre feil, så det handler om å begrense skaden.

– Ikke uslåelig

Marcel Hirscher har fortsatt dominansen denne sesongen og virker å være i en egen klasse. Østerrikeren står med syv pallplasser, hvorav seks seirer så langt. Men Lars Kristoffersen lar seg ikke skremme.

Marcel Hirscher. Foto: Leonhard Foeger

– Han er ikke uslåelig. Det er klart at Henrik kommer ikke til å ta ham i verdenscupen i år, men du må ha tro på at han kan slås.

– Tror du han kan vinne sammenlagt før Hirscher gir seg?

– Ja, det tror jeg. Målet er å vinne all round. Det er det som henger høyest for Henrik, sier pappa Kristoffersen til TV 2 Sporten.