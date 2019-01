Mandag gikk politiet i Troms med navnene på turistene som er antatt døde etter et snøskred i Tamokdalen i Troms i forrige uke.

Mikael Sten (29), Finland

Disa Bäckström (29), Sverige

Niklas Nyman (36), Finland

André Stenfors (32), Finland

De fire er fortsatt ikke funnet, og aksjonen ved rasstedet på Blåbærfjellet er mandag utsatt på grunn av værforholdene.

Pårørende takker

Flere pårørende er samlet i Nordkjosbotn, der de får oppfølging fra et offentlig sammensatt kriseteam.

Der venter de på at redningsmannskapene skal kunne ta seg inn i skredområdet der skredsøkerne har gitt utslag.

På vegne av de pårørende formidler Troms politidistrikt en takk til redningsmannskap, helsepersonell, politi og det lokale kriseteamet for innsatsen:

– I forbindelse med offentliggjøringen av navnet ønsker de pårørende at mediene ikke publiserer andre bilder av de savnede, samt viser respekt for de pårørende og deres sorg. Samtidig vil de pårørende takke redningsmannskapet, helsepersonell, politiet og det lokale kriseteamet for den fantastiske innsatsen de har lagt ned og fortsatt legger ned. De pårørende vil også rette en varm takk til Balsfjord kommune for måten de ble møtt på.

Fredag gikk politiet og helsetjenesten ut og sa at de ikke lenger hadde håp om å finne noen av de fire i live. ​