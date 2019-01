Ida Marie (16) mobbes grovt etter morens død

Politiet kunne ikke gjøre så mye for å finne de som stod bak uten å koble på Kripos.

– Og viljen til å dra det så langt var vel heller ikke helt tilstede, forteller han.

Skolehverdagen var tung for Ida Marie. Hun var veldig sliten og orket egentlig ikke gå på skolen.

– Jeg sa ofte at jeg var syk og hadde vondt i magen.

– Var du redd?

Jævla hore. Håper du snart dør sånn som moren din. Anonym Dette er brevet som ble lagt i postkassen hjemme hos Ida Marie(16). Nå har politiet tatt vare på det til sin etterforskning.

– Ja, jeg var veldig redd, spesielt fordi jeg ikke visste hvem det var, men jeg tenkte at de ikke kom til å gjøre meg noe fordi de var anonyme og sikkert litt redde selv.

Trusselbrev i postkassen

Det var helt til det kom et brev hjem til henne i postkassen like før jul.

– Det var da jeg ble ekstra redd, forteller hun.

Ordlyden i brevet var som tidligere:

«Jævla hore. Det gjør hverdagen min kvalm at jeg må se deg hver dag. Hadde det ikke vært for alle vennene mine hadde jeg byttet skole for lenge siden. Håper du dør snart sånn som moren din. Det er faen meg på tide"

– Det var et slag i ansiktet. Vi håpet at det hadde gitt seg. Men da Ida Marie i tillegg fant alle bøkene sine tilgriset med orde «hore» på skolen - da rant det over for meg og jeg postet innlegget på Facebook, sier Christian.

Overveldende støtte

I innlegget ba han foreldre innstendig om prate med barna for å få en slutt på hetsen før det var for sent. Han var ikke forberedt på den enorme responsen.

Posten han delte like før jul har fått nesten 18 000 reaksjoner og nærmere 11 000 mennesker har delt den.

Saken er også omtalt i NRK Dagsrevyen og Dagbladet.

FACEBOOK-INNLEGGET. Posten har fått tusenvis av reaksjoner og delinger fra hele landet.

Ida Marie og Christian er overveldet over alle tilbakemeldingene som utelukkende har vært positiv - det har vært en enorm trøst, forteller de.

Det som har overrasket og opprørt Christian mest er hvor mange som lider i det stille.

– Jeg har fått meldinger og til og med blitt oppsøkt av mennesker som lever med grov hets og mobbing i hverdagen. Mange av dem tør ikke si noe eller har blitt avfeid med den samme ufarliggjøringen av problemet som vi har opplevd.

Markering på skolen

Nå har han også anmeldt saken til politiet.

– Jeg føler at saken denne gangen blir håndtert med stort alvor. De har samlet inn bevis og så langt har vi fått god oppfølging.

Også Ida Maries skole, Tertnes videregående skole, har tatt saken svært alvorlig, føler de.

– På juleavslutningen holdt elevrådslederen et flammende innlegg mot mobbing og sa at det at én av våre elever opplever denne slags mobbing er én for mye. Så snudde hele elevrådet seg i t-skjorter med et slagord mot mobbing. Det var sterkt for Ida Marie, forteller faren.

IDA MARIE OG MAMMA. De første to årene av Ida Maries liv var mamma Siren frisk. Hun døde etter å ha kjempet mot kreften i tre år. Da var Ida Marie bare fem år.

– Ikke ute etter hevn

For både Ida Marie og pappa Christian er det aller viktigste at mobbingen nå tar slutt.

– Vi er ikke ute etter hevn, og slik det er blitt, med all den responsen, synes jeg nesten mest synd på den eller de som står bak, sier Christian.

De håper likevel at saken kan føre til en endring i hvordan man håndterer mobbing og trakassering, slik at de kan bidra til å hjelpe andre.

Appell til foreldre

Hans appell går særlig til andre foreldre.

– Barn vokser opp med tv-programmer hvor deltakerne synes det er helt greit med både baksnakking og drittslenging og de ser voksne mennesker lire av seg de mest nedlatende ting i kommentarfelt på nett.

Han foreldre må lære barna sine at mobbing og hets av andre er uakseptabelt og det stiller ligger et stort ansvar til skoleledere og andre som skal håndtere mobbesaker.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at lapper og brev som kan defineres som drapstrusler og at trakassering og netthets blir avfeid og ufarliggjort som «jenteissues», avslutter han.