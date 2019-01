2019 ligger an til å bli det første året hvor elbilene totalt sett vil selge mer enn bensin- og dieselbilene i Norge. Samtidig er det lange ventelister på flere modeller. Med andre ord: Det er skikkelig elbilfeber i dette markedet.

Brooms bilekspert Benny Christensen har fulgt dette tett i flere år. Han har også selv blitt elbileier – og vet mye om hvordan det er å kjøre elektrisk i det daglige.

– Dette markedet er ikke i nærheten av å være i balanse. Det er ventelister og de fleste elbilene selger seg i praksis "selv". Da er det nok også smart å ha litt is i magen noen ganger, mener Benny.

Ekstremt tidlig ute

Denne uken var han gjest i God morgen, Norge på TV 2. Temaet var nettopp elbiler. Innslaget kan du se i videovinduet øverst i denne saken.

Vår egen Benny var gjest hos Desta Marie Beeder i God morgen, Norge.

– Det er mange som lurer på mye rundt elbil. Og det er jo slett ikke så rart. Elbiler er fortsatt et ganske nytt fenomen for mange. Det norske markedet er også veldig annerledes enn alle andre rundt i verden. Vi er ekstremt tidlig ute, godt hjulpet av alle fordelene elbilene har her hjemme. Dette forklarer også mye av hvorfor det er så lang leveringstid på mange elbiler. Med noen få unntak har produsentene rett og slett ikke kommet skikkelig i gang ennå, forteller Benny.

Audi e-tron er en av årets store elbilnyheter. Her tester Benny den i Namibia.

Kartlegge egne behov

Han peker på at 2019 blir et spennende år med flere nyheter. Men samtidig er det fortsatt litt stille før den store elbil-stormen.

Her er en prototype av VW ID på besøk i Norge. Bilen kommer i 2020.

– Ja, den kommer fra 2020. Da kommer en rekke produsenter på banen. Volkswagen er nok den viktigste av dem. De ruller ut en helt ny familie av elbiler, så langt kalles de ID. Her er det snakk om store produksjonsvolumer helt fra starten, samtidig har VW signalisert at de skal prise aggressivt, forteller Benny.

– Men de som vurderer å kjøpe elbil, hva bør de tenke på?

– Det viktigste er å kartlegge eget behov. Det er veldig fokus på rekkevidde nå, kanskje i overkant mye. Hvis du ikke har veldig mye langkjøring, er det i praksis ofte ikke så viktig som mange nok tenker. Men mulighet for hurtiglading er veldig smart. Og så bør bilen ha bra med sikkerhetstutstyr og gjerne mulighet for appstyring.

– Det går fort unna på dette området, biler som bare er noen år gamle kan fort oppleves som litt gammeldagse, mener Benny.

Nissan Leaf er en av pionerene i det norske elbilmarkedet. Andre generasjon ble Norges mest solgte nybil i fjor – den første (bildet over) er det mange av i bruktmarkedet.

Mye å velge mellom

– Hva med nybil, kontra bruktbil?

– Brukt elbil kan absolutt være et godt alternativ for mange. Her begynner det etter hvert å bli bra med biler å velge mellom. Alt fra bitte lille Mitsubishi i-MiEV, til digre Tesla Model X. Igjen bør behov og bruksmønster telle tungt for hva man velger. Det finnes brukte elbiler i mange prisklasser nå, dermed bør det ikke være umulig å finne en bil som passer bra, avslutter Benny.

Mer om hva som er viktig før elbilkjøpet og elbil generelt kan du se i klippet øverst i denne artikkelen.

