I kulden ett år etter monsterovergangen

– Coutinho var sett på som en type Iniesta-erstatter. Men sånn Barcelona har spilt de siste kampene, har ikke den rollen vært brukt, følger hun opp.

Koblet til Premier League

Med Coutinho på benken i Barcelona, har enkelte britiske tabloider slått sammen to og to og kommet frem til at stjernespilleren kan være aktuell for en retur til Premier League.

At ryktene oppstår, mener TV 2s fotballekspert er helt naturlig. Hun tror derimot ikke at det ligger mye i dem.

– De fleste hadde forventet at Coutinho skulle være en fast starter og en av de viktige i Barcelona-laget nå. Samtidig sier ryktene at han har fått beskjed om at han er en viktig spiller for fremtiden. Jeg tror at han fortsatt har en fremtid der, men han er nødt til å overbevise de gangene han får sjansen, slår hun fast, og spår at brasilianeren kommer til å få slippe til i kampene som venter.

Etter kampen mot Getafe forsikret Barcelona-direktør Guillermo Amor om at klubbens rekordsignering har en fremtid i klubben.

– Coutinho er en spiller med mye erfaring. Han er en av de beste spillerne i Europa, og er klar enten han spiller i fem eller 90 minutter. Han tenker mer på laget enn seg selv, hevdet Amor, ifølge ESPN.

– Han har mange år igjen av kontrakten, og mye igjen å gi for Barcelona, fortsatte Barcelona-direktøren.