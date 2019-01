I november skrev Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten, i et Facebook-innlegg at beinmargskreften hadde tatt en alvorligere vending, og at han ikke ville være i live om et år.

Grandhagen, som fikk diagnosen i 2011, forklarte at kreftcellene hadde mutert og angrepet skjelettet, noe han skriver er «vanlig» i fremskredne former for denne kreften.

Som følge av dette fikk han strålebehandling på Radiumhospitalet og cellegiftbehandling på Ahus.

I et nytt innlegg som 64-åringen la ut mandag, skriver han at behandlingen har virket bra:

– I tiden før jul fikk jeg et tredvetalls strålinger på Radiumhospitalet kombinert med en ny mix av cellegifter. Det har virket bra. Smertene er stort sett borte, og nye MR-bilder viser at flere av tumorene er på vei tilbake. Blodprøvene viser også at kreftnivået sakte kryper nedover, selv om tilstanden fortsatt er alvorlig, skriver Grandhagen.

– Åpenhet riktig og nødvendig

Han legger ikke skjul på at sykehusets budskap i oktober var et sjokk der og da, men legger til at prognosen heldigvis var litt vel pessimistisk.

– Jeg fikk oppfylt målet om både jul og nyttår, og har ikke tenkt å be om unnskyldning for noen av delene. Jeg gleder meg over hver ny dag. Nå trenger jeg et nytt mål: Det blir å få med meg bursdagene til de tre jentene mine i februar og mars. Slik formen er akkurat nå, ser det ikke umulig ut, skriver Kjell Grandhagen.

Han sier i en kommentar til TV 2 at åpenhet om sykdommen har vært viktig for ham:

– For meg har åpenhet om sykdommen vært både riktig og nødvendig - riktig fordi jeg får utallige tilbakemeldinger om at det hjelper andre, og nødvendig fordi det er utrolig slitsomt hvis ikke alle rundt deg vet omtrent det samme om tilstanden din, sier den pensjonerte generalløytnanten som var 43 år i Forsvaret.