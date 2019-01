Europa snør ned

Etter fjorårets heftige snøfall i januar og fantastisk skiføre i lavlandet i store deler av landet, hadde nok mange håpet på tilsvarende i år.

Men så langt minner januar nesten mer om vår enn vinter. På lørdag fikk man oppleve hele 11,5 plussgrader i Kristiansand, og også andre steder i Sør-Norge ble det registrert svært milde temperaturer for årstiden.

Kystlinjen er nærmest helt fri for snø, og de stedene i lavlandet som faktisk har snø, må gjerne ta til takke med knallhardt og hålke-preget føre.

Enkelte kan imidlertid juble for litt påfyll i løpet av de neste dagene.

Mandag kveld kom det riktignok endel endel snø på Østlandet som skapte trøbbel i trafikken. Det kom så pass mye at politiet oppfordret folk til å la bilen stå.

Voldsomt snøfall

Nedover i Sentral-Europa har de imidlertid har et MYE større problem. Både Sør-Tyskland, Østerrike og Alpene har de siste dagene blitt rammet av et voldsomt snøfall.

Også Italia har blitt overrasket av snøvær i helgen.

Det meteorologiske instituttet i Tyskland skriver at det er ventet nye 20 cm sørøst i Bavaria mandag, og 40 cm i deler av Alpene. Fra før har regionen fått 60 cm snø i løpet av de siste dagene, skriver Deutsche Welle.

Flere skoler i Bavaria sør i Tyskland har avlyst undervisningen som følge av snøkaoset.

Samtidig har snø og kraftig vind ført til at 120 flyvninger fra flyplassen i München har blitt kansellert, og det har også vært forsinkelser og kanselleringer i togtrafikken.

Flere biler har fått trøbbel på det vanskelige føret. Flere vogntog ble stående fast på Autobahn A8 ved Holzkirchen mandag morgen.

– Landet har blitt til en snøhule

I Østerrike har det også kommet ekstreme snømengder. Lokalt har det kommet to meter snø i løpet av lørdag og søndag, og snøværet er ventet å fortsette de neste dagene.

– Landet har blitt gjort om til en snøhule, skriver Wetter.at.

Flere av skistedene i Alpene kan nå skilte med mellom langt over to meter snødybde, men de ekstreme mengdene skaper også problemer.

I Dienten am Hochköenig måtte brannvesenet måke hustak med heisekran for å hindre at tung og farlig snø skulle rase fra takene (se video).

På søndag omkom to tyske skiturister i to ulike snøskred vest i Østerrike. De trosset advarslene om høy snøskredfare og la ut på «off piste»-kjøring. Begge ble til slutt gravd frem av redningspersonell, men da var de allerede døde, skriver DW.