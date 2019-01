Nå starter sykkelsesongen på TV 2: Dette gleder ekspertene seg mest til

TV 2s sykkeleksperter, Johan Kaggestad og Dag Otto Lauritzen, har også store forventninger til den kommende sesongen.

– Det er vanskelig å skille de forskjellige rittene, for det er så mye som peker seg ut. Men hvis jeg skal velge en ting så gleder jeg meg mest til Tour de France. Dette blir 27. gang jeg skal til Frankrike i juli, åtte ganger som rytter, resten for TV 2. Og det er rett og slett fascinerende å være der. I år så blir det spennende å se hvilke roller Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff får. Begge møter større konkurranse innad i lagene sine denne sesongen. Jeg håper ikke dette nøytraliserer våre to største stjerner, men at det skjerper dem. Jeg tror fort at en type som Kristoff kan vinne på Champs-Elysses, slik han gjorde det i fjor, sier Dag Otto Lauritzen.

Kaggestad trekker også frem Tour de France som et høydepunkt, men i år er det VM som er «Ridderens» største høydepunkt.

– Det kommer til å bli ellevilt i Yorkshire. Vi kommer til å bli vitne til et enormt publikumshav, slik det var da Tour de France startet i samme område i 2014. Jeg tipper også at Kristoff kommer til å stikke av med en av medaljene på fellesstarten, sier Kaggestad.

Mye på spill

Aldri har Norge hatt flere proffer enn i år.

Anført av Kristoff og Boasson Hagen så er antallet nå oppe i 14 norske ryttere på de to øverste nivåene.

– Det står veldig mye på spill for mange av de norske proffene i 2019, sier Christian Paasche, og følger opp med denne analysen:

– Kristoff har fått en kjempeutfordring når som Gaviria har kommet inn i laget og krevd hans plass. Det betyr at Alexander trolig kommer til å få en annen rolle enn han har hatt. Jeg håper det tenner ham noe voldsomt. Edvald har fått en del konkurrenter i laget. Dimension Data har styrket seg med flere ryttertyper som er like ham, som sklir rett inn og tar den prioriterte rollen som han har hatt i klassikerne. Hvordan takler han dette? Det blir spennende å se om Carl Fredrik Hagen fortsetter fremgangen han har hatt i voksen alder. Det blir også gøy å se hvordan det går med Rasmus Fossum Tiller i Dimension Data. Jeg er også spent på Kristoffer Halvorsen, som fikk et tøft møte med proffverden i sin første sesong for Sky. Og hva med Daniel Hoelgaard, som vi omtrent ikke hørte om i hele fjor? For Sondre Holst Enger er det litt nå eller aldri. Litt av det samme opplever jeg at det er for Odd Christian Eiking. Han har et kjempepotensiale. Den jeg er minst bekymret for, er Amund Grøndahl Jansen. Av de norske proffene så var han i 2018 den som leverte best ut fra rollen i laget, så han er klink, sier Paasche.

– Det ble aldri noe tomrom etter Thor Hushovd på grunn av Kristoff og Boasson Hagen. Vi har levd godt på dem i noen år, men nå trenger vi påfyll av resultater fra andre for at interessen skal holde seg like stor, mener TV 2s sykkelkommentator.