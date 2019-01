Det ble en skuffende hoppuke for Daniel André Tande. Nå har landslagsledelsen bestemt at han ikke blir med videre i troppen som fortsetter med verdenscup i Val di Fiemme, og polske Zakopane de neste par helgene.

– Jeg hadde en prat med Daniel etter rennet i går, og vi har sammen blitt enige om at det beste for han nå er å ta en periode hjemme for å trene. Det tror jeg er en fornuftig beslutning, sier Alexander Stöckl på flyplassen i München, på vei hjem fra en litt skuffende norsk hoppuke.

Tande slet voldsomt i oppkjøringen til sesongen med sykdom. Han mistet også den siste samlingen i høst på grunn av influensa. Det førte til at han bare hadde rundt 70 hopp da sesongen startet i november. Vanligvis ligger Tande på ca 400 hopp gjennom sommeren ogt høsten.

– Daniel trenger rett og slett å hoppe mer på ski, konkluderer Stöckl.

Før hoppuka startet hoppet Tande bra på trening hjemme på Lillehammer. Men han fant aldri følelsen i Tyskland og Østerrike.

– Jeg var skuffa over det jeg presterte i Oberstdorf. Da var jeg litt frustrert. Nå føler jeg at jeg nærmer meg noe hele tiden. Og jeg tar museskritt i riktig retning i hvert hopp, sier Tande til TV 2.

Det er i skrivende stund ikke bestemt hvem som erstatter Tande i verdenscupen. Men trolig blir det Marius Lindvik som tar Kongsberg-guttens plass.