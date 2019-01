«Du tuller? Blir Gwen Stefani 50 år i år?»

Det er lett å bli overrasket når man hører alderen på kjente mennesker. Man har som regel en tanke om hvor gamle de er, slik at forbauselsen blir desto større når man hører fasiten.

Overraskelser

For listen over kjendiser som fyller 50 år i år er lang, og mest sannsynlig blir du overrasket over et par av dem.

«Ozark»-skuespilleren Jason Bateman har allerede blitt 50 år. Han hadde bursdag 14. januar. Det samme hadde rockestjernen Dave Grohl, kjent som frontfigur i bandet Foo Fighters.

«Venner for livet»-skuespillerne Jennifer Aniston og Matthew Perry fyller begge 50 år i løpet av 2019.

Norske kjendiser

Det samme gjør skuespillerne Catherine Zeta-Jones, Cate Blanchett, Gerard Butler og Matthew McConaughey.

Superstjernene Jay-Z, Sean Combs, Ice Cube og Wyclef Jean runder også et halvt hundre år i løpet av 2019.

Komikerne Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen blir det samme. Også Sissel Kyrkjebø og Leif Einar «Lothepus» Lothe runder 50 inneværende år.

Gylne tider

For de av oss som husker «Beverly Hills 90210» fra det glade 90-tall, er det morsomt å tenke på at Jason Priestley også blir 50 år i år. Priestley ble sist sett her på TV 2 i programmet «Gylne tider» i 2016.

Han har forresten bursdag samme dag som moromann og skuespiller Jack Black. De ble begge født 28. august i 1969.

Politiker Trine Skei Grande fyller 50 år den 2. oktober. Dagen etter fyller Gwen Stefani det samme. Artisten og frontfiguren i bandet No Doubt er også kjent som skuespiller og motedesigner.