Natt til mandag norsk tid var det duket for den 76. Golden Globe awards.

Alt som kunne krype og gå av kjendiser var samlet i Hollywood for å hylle årets beste filmer, serier og prestasjoner på lerretet.

Blant de 25 prisene som ble delt ut, var det Olivia Colman (44) som stakk av med prisen for beste kvinnelige hovedrolle - musikal eller komedie.

Dronningrolle

TV 2s filmanmelder, Camilla Laache, mener det bare er å glede seg stort til «The Favourite», hvor Colman har hovedrollen sammen med Rachel Weisz og Emma Stone.

Filmen har premiere på norske kinoer fredag 18. januar.

Stjernespekket film

Oscarvinner Leonardo DiCaprio (44) og Golden Globe-vinner Brad Pitt (55) blir å se i Quentin Tarantinos nye film «Once upon a time in Hollywood» i 2019.

Laache forteller om store forhåpninger til den kjendistunge filmen.

– Det er alltid spennende med Tarantinos filmer, og her er det både et gøy tema og et virkelig stjernelag av skuespillere, sier hun.

Den oscarbelønnede regissøren har også fått med Al Pacino på laget. Filmen har premiere i USA 27. juli.

Tarantinos nyskapning «Once upon a time in Hollywood» tar oss med tilbake til Los Angeles i 1969. Foto: Miguel Aguilar/JS/PacificCoastNews

Beste birolle

Filmen «If Beale Street Cold Talk» kapret en Golden Globe på søndagens prisutdeling. Regina King vant prisen for beste kvinnelige birolle i filmen som er en adapsjon fra forfatterens James Baldwin novelle med samme navn.

– Jeg tror det blir en engasjerende kjærlighetshistorie. Regissør Barry Jenkins sto også bak Oscar-vinneren «Moonlight», og jeg tror han på ny vil levere en sterk film, sier vår anmelder.

Dramafilmen har norgespremiere 8. februar 2019.

Anbefales

I 1994 kom Walt Disney Pictures med animasjonsfilmen «Løvenes konge». I år blir klassikeren til «virkelighet».

– En av historiens beste animasjonsfilmer blir nå liveaction-film. Det funka med «Jungelboken», og jeg tror det kommer til å funke skikkelig med «Løvenes konge», med musikk fra blant annet Beyoncé og Elton John, sier Laache.

Filmen har norgespremiere 17. juli.

Norgeshistorie

Pål Sverre Hagen, mest kjent fra storfilmen «Kon-Tiki», vil i år spille den norske polfareren Roald Amundsen. TV 2s filmanmelder tror dette bli en spennende film, som forhåpentligvis skal vise mennesket Amundsen, ikke bare heltehistorien.

FILMPREMIERE: Her er Pål Sverre Hagen avbildet med Ine Marie Wilman på premieren til storfilmen «Sonja» Foto: Tor Gunnar Berland/Stella Pictures

En fjern galakse

I år kommer den niende og avsluttende Skywalker-fimen. «Star Wars: Episode IX» er under innspilling og regisseres av J.J. Abrams. Abrams var hovedprodusenten bak «Star Wars: The Iast Jedi» fra 2017.



– Jeg gleder meg vilt til å reise tilbake til en galakse langt langt borte, sier Laache.