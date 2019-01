Ved 19-tiden lørdag 10. februar fikk operasjonssentralen i Bergen en telefon fra den nå tiltalte 44-åringen.

– Mannen fortalte at han tirsdag, fire dager før han ringte politiet, hadde mistet kontrollen og drept moren sin med øks. Han fortalte også at hun lå på altanen i leiligheten, forteller aktor i saken, statsadvokat Benedicte Hordnes.

Politiet rykket ut til åstedet på Landås i Bergen mens de snakket med 44-åringen på telefonen. Han forholdt seg rolig da han ble pågrepet og lot seg senere avhøre av patruljene på stedet.

Da politiet undersøkte boligen, fant de 44-åringens 70 år gamle mor ute på verandaen. Hun var pakket inn i et teppe og plastsekker.

11 øksehugg bakfra

Tiltalte viste deretter politiet hvor drapsvåpenet lå. I et søppelrom fant betjentene en øks som var pakket inn i plast.

Rettsmedisinerne har slått fast at den avdøde kvinnen ble påført 11 øksehugg bakfra. Dødsårsaken var forblødning.

Ifølge tiltalte skjedde drapet mens moren satt og spiste ved kjøkkenbordet.

Da tiltalte møtte i Bergen tingrett mandag, erkjente han de faktiske forholdene. De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at 44-åringen var psykotisk da drapet fant sted. Hvis retten finner dette bevist, vil mannen bli dømt til tvungen behandling – ikke fengsel.

Tiltalte selv ønsker å bli overført til tvungen psykisk helsevern, ifølge forsvarer Jannicke Keller-Fløystad.

Usikkert dødstidspunkt

Fordi den avdøde kvinnen hadde ligget ute i mange dager før hun ble funnet, er det knyttet usikkerhet til når døden inntraff. Basert på tiltaltes forklaringer og andre undersøkelser utført av politiet, mener påtalemyndigheten at 70-åringen mistet livet ved 14-tiden tirsdag 6. februar.

Den tiltalte 44-åringen har ingen voldshistorikk. Han har en bachelorgrad i ledelse og har siden jobbet innen transportnæringen. Mannen har imidlertid vært uføretrygdet de siste årene og han har fått behandling innen psykiatrien.

Så sent som tre uker før drapet ble han skrevet ut av en institusjon mot sin vilje. I sin egen vitneforklaring sa tiltalte at han i dagene før drapet fikk «sterke tanker om at han ville drepe sin egen mor».

– Men da tankene slapp taket, skjønte jeg at jeg ikke ville drepe mor. På drapsdagen varte disse tankene lenger enn vanlig, og de tok kontrollen over meg, forteller mannen.

Kjøpte øks samme dag

I dagene før drapet søkte han etter ulike økser på Internett. Han ringte også rundt til butikker for å forhøre seg om hvor han kunne skaffe en øks. Våpenet ble kjøpt rundt fire timer før det antatte dødstidspunktet. Etter å ha vært i butikken, dro tiltalte og badet før han begikk drapet.

De to store spørsmålene som må besvares i den tre dager lange straffesaken i Bergen tingrett er hvorvidt det er bevist om tiltalte var psykotisk på gjerningsøyeblikket og om skal idømmes et erstatningskrav eller ei.

Mannen har totalt fem søsken som har fremmet et erstatningskrav på inntil en million kroner. Tiltaltes forsvarer mener at 44-åringen har blitt feilbehandlet i helsevesenet og at han dermed ikke kan idømmes erstatningskravet selv om han erkjenner å ha begått de faktiske forholdene.