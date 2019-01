– Hvis dere hører noen skrike, så ring politiet. Det reddet meg

Tidlig om morgenen søndag 5. november 2017 våknet en kvinne i 20-årene opp på en sofa hos noen venner i Oslo.

De hadde hatt fest, og da festen ble avsluttet, la hun seg til å sove på sofaen. Da hun våknet i 05-tiden bestemte hun seg for å dra hjem.

Etter å ha småløpt ned til Alexander Kiellands plass kom hun seg på 54-bussen. Der la hun merke til en ung mann som virker svært beruset.

Mannen gikk av på samme busstopp som henne, ved Bjølsen.

Hun fulgte med på mannen, men han var langt bak henne, virket ikke som noen trussel.

Et par kvartal unna busstoppet krysset hun veien. Da var han plutselig over henne.

– Ropte

I Oslo tingrett forklarte kvinnen mandag hvordan mannen tok tak rundt hodet hennes og holdt hennes fast.

– Jeg begynte å rope etter hjelp. Jeg tenkte med en gang at dette kunne være en overfallsvoldtekt, det er jo noe jeg har tenkt på og vært redd for. Jeg tenkte at jeg måtte varsle om at jeg var i fare og måtte kjempe mot. Bruke alt jeg hadde av muskler, fortalte kvinnen i retten.

Hun forsøkte å sparke ham, men istedet havnet begge på bakken, der hun kjempet imot og ropte etter hjelp.

– Så får han snudd meg. Vi har øyekontakt. Deretter drar han meg opp og vi havner inntil veggen på en blokk der. Da sier han «hvis du roper mer nå, så dreper jeg». Da turte jeg ikke rope mer, sa hun.

OVERFALT: Det var på dette fortauet overfallet fant sted. Først ble de liggende i et basketak på fortauet, før de havnet inntil murveggen. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

På dette tidspunktet forklarer hun at hun endrer strategi – fra å yte motstand, til å forstå at hun bare må gjøre det han sa for å komme seg unna.

– Jeg tenkte bare på å komme meg vekk, og på å gjøre det jeg måtte for å oppnå det.

Etter dette skal mannen ha fått kvinnen til å masturbere seg, før han gjennomførte en voldtekt.

– Jeg var redd for volden, ville bare at den skulle opphøre. Jeg tenkte bare på hvordan jeg skulle overleve og komme meg ut av denne situasjonen, sa den unge kvinnen.

Vitner hørte ropene

Så var det plutselig noen som ropte «Hei!» fra gata.

To personer kom mot dem langs fortauet, en dame og en mann. Dette var mens mannen gjennomførte et samleie med kvinnen.

– Han sa da at «alt er bra, det er kjæresten min». Først greide jeg ikke si noe, men så klarte jeg si noe sånt som «nei» eller «ikke gå», sier hun.

De to kommer nærmere.

Så kom politiet.

– Det kom en politibil fra hver side, de var redningen min, sa kvinnen.

Ifølge statsadvokat Nina Margoth Prebe var det flere naboer i området som hadde hørt kvinnes rop om hjelp, og som hadde varslet politiet.