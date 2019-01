Mandag må skuespilleren Kevin Spacey (59) møte i retten i den amerikanske delstaten Massachusetts, etter at han ble siktet for seksuelt overgrep mot en 18 år gammel mann i 2016.

Kevin Spacey fikk i kjølvannet av #metoo-kampanjen sparken fra Netflix-serien «House of Cards» etter anklager om seksuelle overgrep og upassende oppførsel.

Spacey sto frem som homofil, og beklaget oppførselen sin overfor skuespiller Anthony Rapp som fortalte at Spacey hadde sextrakassert ham da han bare var 14 år.



I 2017 oppsøkte Spacey behandling etter påstandene, men han har avvist alle anklagene, fra til sammen over 30 forskjellige menn.

Nå risikerer imidlertid 59-åringen fem års fengsel dersom han blir dømt. Han kan også bli pålagt å registreres som seksualforbryter, ifølge ABC News.

Drakk øl og whiskey

Spacey skal ha forgrepet seg på sønnen til det tidligere nyhetsankeret Heather Unruh, som sto frem i 2017 og hevdet at Spacey hadde befølt sønnen på en restaurant i Nantucket.

Også denne gangen kommer Spacey til å avvise anklagene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge anmeldelsen som ABC News har fått innsyn i, hadde 18-åringen drukket fire eller fem øl før Spacey foreslo at de heller burde gå over til whiskey.

På et tidspunkt skal 59-åringen ha blitt nærgående, og ifølge anmeldelsen tatt 18-åringen på ballene. Mens dette skjedde, skal 18-åringen ha tekstet sin kjæreste på Snapchat og sendt en Snapchat-video av Spacey som tafset på ham.

18-åringen skal i anmeldelsen ha innrømmet å ha løyet om sin egen alder overfor Spacey, og han skal ha sagt at han var 23 år da de møttes i baren.

Under en rettshøring i desember har skuespillerens advokater på det sterkeste nektet for anklagene, og fremholdt at det tok tid før den fornærmede 18-åringen anmeldte hendelsen.

Spaceys advokat Alan Jackson skal under høringen ha hevdet at Snapchat-videoen bare viser noens hånd som er i kontakt med en annens skjorte.