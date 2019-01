Han ble en monsterhit på Anfield og gjorde seg selv tilnærmet udødelig hos Liverpool-fansen. Nå skal Manchester United være i ferd med å sikre seg Philippe Coutinhos tjenester.

Brasilianeren har slitt med å spille seg inn i Ernesto Valverdes førsteellever, og står med kun ni starter på sesongens første 18 kamper i La Liga. Ifølge Daily Star er United og Barcelona i samtaler om en overgang i størrelsesorden 100 millioner pund, eller nærmere 1,2 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs.

Napoli-stjerne topper ønskelisten

Ole Gunnar Solskjær holder kortene tett til brystet. Etter FA cup-triumfen mot Reading sa nordmannen at han er tilfreds med spillerne han allerede har tilgjengelig.

Ifølge Sunday Express ​er Coutinho på listen, men ikke klubbdirektør Ed Woodwards førsteprioritet. Det er nemlig Napolis forsvarsbauta Kalidou Koulibaly. Manchester United skal også være i kamp med Liverpool ​og Real Madrid ​om Portos høyreback Eder Militao.

Eriksen til den spanske hovedstaden

TIL KONGENS BY? Christian Eriksen er på Real Madrids ønskeliste. Foto: Oli Scarff

Christian Eriksen har lenge vært en ettertraktet mann. Nå melder spanske AS at Real Madrids mektige president, Florentino Perez, har satt alle kluter til for å sikre seg 26-åringens mål og målgivende pasninger på Santiago Bernabeu.

Perez har handlet hos Tottenham tidligere da han hentet Luka Modric og Gareth Bale til kongens by. Eriksen har kun halvannet år igjen av kontrakten med Spurs, og har ikke satt penn til papir på det nye forslaget gitt av Tottenham-sjef Daniel Levy.

Chelsea rydder i rekkene

Chelsea-manager Maurizio Sarri velger å kvitte seg med landsmann Davide Zappacosta. Ifølge The Sun​ har Lazio fått akseptert et bud på 142 millioner kroner.

Cesc Fabregas er også på vei bort fra Stamford Bridge. Ifølge Daily Mail fløy spanjolen til Frankrike søndag kveld for å starte samtalene om en overgang til Therry Henrys Monaco. Chelsea krever 110 millioner kroner for 31-åringen.

HENTER TIDLIGERE LAGKOMPIS: Monaco-sjef Thierry Henry ønsker seg Cesc Fabregas til Monaco. Foto: Emmanuel Foudrot

Everton sikler etter den portugisiske landslagsspilleren Bruno Fernandes. Daily Mail hevder Sporting Lisboa skal kreve rundt 400 millioner norske kroner for 24-åringen. Fulham-keeper Fabri skal ønske seg tilbake til Besiktas. Spanjolen har kun vært et halvt år på Craven Cottage, men har aldri slått til og kun fått to kamper mellom stengene i Premier League.

Alexander Sørloth er ønsket på lån i belgiske Gent. Jess Thorup trente nordmannen i Midtjylland og i følge The Guardian ​vil dansken samarbeide med Crystal Palace-spissen igjen.