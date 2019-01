NAZIHILSEN: Bakerst i bildet ser en Wayne Hennessey gjøre den støtende hilsenen. Foto: Max Meyer, Instagram

Etter lørdagens cupseier over Grimsby, dro Crystal Palace-spillerne ut for å ta seg en bedre middag i London.

Den tyske midtbanespilleren Max Meyer dokumenterte festlighetene via sin Instagram-story.

Observante supportere fanget opp at lagets keeper, Hennessey, gjorde en uheldig gest bakerst i bildet.

Waliseren holder den ene hånden foran overleppen og den andre armen strukket i været – påfallende likt Adolf Hitlers nazihilsen.

Reaksjonene har haglet mot Crystal Palace-keeperen etter den støtende hilsenen.

Søndag kveld tok Alexander Sørloths lagkamerat til Twitter for å forklare seg.

– I går kveld var jeg ute og spiste med lagkameratene mine, og vi tok et gruppebilde. Jeg vinket og ropte til personen som tok bildet at han måtte få det overstått. Samtidig tok jeg hånden foran munnen min for å bære lyden frem, skrev Hennessey, og fulgte opp i neste melding:

– Jeg har fått med meg at bildet ble tatt i et øyeblikk der det ser ut som at jeg gjør en helt upassende hilsen. Jeg kan forsikre alle om at jeg aldri ville gjort noe slikt, og at alt som ligner på en slik hilsen er helt tilfeldig.

It certainly *looks* like Wayne Hennessey doing a Hitler salute on Crystal Palace teammate Max Meyer's Instagram photo. pic.twitter.com/HdFXdxPnyc — Daniel Storey (@danielstorey85) 6. januar 2019

I kommentarfeltet koker det etter keeperens unnskyldning.

– Den verste unnskyldningen noensinne, skriver en bruker, mens en annen mener at den er like dårlig som da den tidligere Premier League-stopperen Joleon Lescott postet et bilde av en luksusbil etter et tap og hevdet at det ble lastet opp med et uhell.

Alexander Sørloth startet lørdagens kamp for ørnene. Trønderen bommet på flere store sjanser, og ble byttet ut etter en time. Han kobles med en låneovergang til belgiske Gent.