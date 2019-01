Tre stormsentre på vei mot Norge

Etter en forholdsvis rolig helg, har flere en uke med rufsete vintervær i vente.

Tre stormsentre treffer Norge i løpet av de neste dagene.

– Et stormsenter er allerede på vei inn fra vest i Nordsjøen det neste døgnet. Et annet inn over Finnmark. Et enda kraftigere kommer torsdag inn nord i Norskehavet. Det kan bli ganske så kraftig med en god del nedbør, forteller vakthavende meteorolog ved StormGeo, Beathe Tveita.

Ruskeværet starter allerede mandag ettermiddag, og kan gi kuling og nedbør de fleste steder i Sør-Norge.

Nedbøren vil stort sett komme som regn på Sørlandet og i ytre strøk Østlandet, men som sludd og snø lenger inn fra kysten.

Kan bli trøbbel i mandagsrushet

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for vanskelige kjøreforhold for Aust-Agder, Telemark, Østfold og Vestfold fra og med mandag ettermiddag klokken 13.00 på grunn av underkjølt regn.

– Det er fare for underkjølt regn sør på Østlandet og også snøen kan skape problemer i ettermiddagsrushet. Oslo-området kan få 5-10 cm snø i løpet av det neste døgnet, forteller Tveita.

Samtidig trekker et annet stormsenter inn over Nord-Norge mandag og tirsdag. Vinden svekker seg til kuling når det kommer innover land, men det bringer med seg regn, hagl- og snøbyger i de tre nordligste fylkene.

Snøvær kan ramme ettermiddagsrushet mandag. Denne grafikken indikerer snøfallet i 16-tiden. Snøveret vil bre seg østover ut over kvelden.

Det vil bli en forblåst tirsdag i store deler av landet med mye vind langs hele kyststripen.

– Det blir stiv kuling fra Oslofjorden og hele veien oppover til Nord-Norge. Rogaland og jær-området får den aller kraftigste vinden med opp mot storm tirsdag formiddag, forteller Tveita.

Onsdagen blir noe roligere i hele landet, med bygevær fra Stad og nordover

​STORM.NO: Sjekk detaljert varsel for der du bor

– Kan bli skikkelig ufyselig

Torsdag og fredag kan imidlertid bli heftig i den nordligste delen av landet.

Et lavtrykk ved Grønland har intensivert seg til et stormsenter nord i Norskehavet torsdag og flytter seg østover mot Finnmark.

Kartet viser hvor det kommer mest snø torsdag formiddag. Noe av nedbøren kan også komme som regn, hagl og sludd.

Det vil blåse opp til storm fra sørvestlig torsdag morgen i store deler av Nordland og nordover til Troms. Etter hvert blir trekker den kraftige vinden innover Finnmark.

Stormsenteret bringer også med seg mye nedbør, opp mot 70 mm fra torsdag til fredag morgen.

Dermed kan det bli snøstorm.

– I Nordland starter det med sludd og snø med forbigående overgang til regn torsdagn. Det blir sludd i Troms og Finnmark, og totalt kan det komme en halvmeter sludd og snø i Troms torsdag og fredag