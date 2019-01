I påsken i 2016 var Frp-topp Helge André Njåstad i Geilo med familien sin.

Regningen for oppholdet betalte Stortinget, skriver NRK. Det skjedde fordi Frp-toppen la jobbmøter til høyfjellshotellet Dr. Holms på Geilo.

NRK skriver at de har funnet flere familieturer til fine hoteller i Frp-toppens reiseregninger, hvor et fellestrekk for alle sammen er at han har «korte jobbrelaterte møter underveis».

I løpet av påsketuren i 2016 møtte han næringslivsaktører for å få innspill til arbeidet med ny plan- og bygningslov.

Ifølge NRK hadde Njåstad da et møte med et ektepar som han også kjenner privat.

Han sier at han i dag ikke husker hvem som tok initiativ til møtene og hvorfor de ble lagt akkurat til Geilo, men at det har skjedd i tråd med regelverket til Stortinget.

– Da hadde jeg møte med ulike næringsaktører fra Bergen som hadde innspill til plan- og bygningsloven. Så kombinerte jeg det med å ta sønnen min tilbake, sier Njåstad om reisen til NRK.

Turen til Geilo benyttet han nemlig til å hente sønnen som hadde vært på ferie der med besteforeldrene.

Njåstad opplyser at møtene foregikk på Dr. Holms hotell og deretter i en leilighet på Geilo samme kveld.

På spørsmål fra NRK om det var møteavtalene eller de private som oppstod først, svarer Njåstad:

– Det husker jeg ikke. Dette var i 2016. Men for å finne tid til møter i en travel hverdag, så ble dette en praktisk løsning her.