For andre gang i løpet av helgen, gikk New York Rangers og Mats Zuccarello på et femmålstap borte søndag. Denne gangen ble det 0-5 mot Arizona Coyotes.

Igjen var den norske hockeystjernen blek. New York Post-spaltist Larry Brooks mener at det er på tide for Rangers-sjef Jeff Gorton «å gjøre det rette»:

Å sende Zucca av gårde før «trading»-vinduet stenger 25. februar.

«Det er bra for laget. Det er bra for denne veldig populære spilleren. Jo før, jo bedre», skriver Brooks, og understreker at 31-åringen kan få en ny vår der han ender opp.

Zucca påvirkes

Det er blitt spekulert på et lagbytte for oslogutten i lang tid. Etter 0-5-tapet for Arizona Coyotes, erkjenner Zucca situasjonen påvirker spillet hans.

– Jeg burde ikke ha latt det gå så langt. Jeg er profesjonell og har et ansvar overfor laget og lagkameratene mine. Det har vært tøft, men jeg burde ikke ha latt det gå til hodet. Jeg er nødt til å finne tilbake til å være den «Zukey» som alle kjenner, sier Zucca, ifølge New York Post.

– Folk kan si at jeg tjener nok penger til at dette ikke burde påvirke meg, men beklager – jeg har vært her i ni år og er bare et menneske, følger han opp.

Sviende 0-5-tap

Rangers kom til Phoenix med fredagens 1-6-tap for Colorado Avalanche i bagasjen. Før det var spilt en halv periode i Arizona, var det lite som antydet at New York-laget skulle komme på høyden igjen.

Conor Garland og Mario Kempe satte inn hvert sitt mål og sørget for at Coyotes ledet 2-0 før det var gått ti minutter. I andre periode la Garland på til 3-0, og deretter sørget Clayton Keller og Alex Galchenyuk for 5-0 til hjemmelaget. Med en måplløs siste periode ble det resultatet stående.

Også hjemmekampen siste onsdag endte med femmålstap, den gangen mot Pittsburgh Penguins, som scoret sju mål mot Rangers' to. Rangers har dermed en begredelig statistikk på starten av året med null poeng, 18 baklengsmål og bare tre egne scoringer.

Zuccarello fikk 17 minutter på isen i Phoenix søndag.

(©NTB/TV 2 Sporten)