Vi nordmenn er helt i verdenstoppen på biler med firehjulstrekk. Det er heller ikke så rart. Vi lever i et land der det mange steder er vinter og glatte veier halve året. Vi har mye vær – og vi har kjøreforhold som kan være svært krevende.

Da gir 4x4 ekstra trygghet, det er noe mange har oppdaget.

Siden 2010 har salget av firehjulsdrevne biler økt med 77 prosent. I 2018 ble det registrert hele 60.924 eksemplarer i det norske markedet. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Ladbare med 4x4

To bilmerker skiller seg spesielt ut her, nemlig Volvo og Tesla. De solgte henholdsvis 9.770 og 8.597 biler med firehjulstrekk i Norge i fjor. BMW på tredjeplassen endte for øvrig på 5.433 biler med 4x4.

– Flere og flere av våre kunder ønsker seg firehjulstrekk, eller AWD som er Volvos betegnelse på dette. Våre ladbare biler, som står for nesten 70 prosent av salget, tilbyr AWD som standard. Det samme gjør Cross Country-modellene og dette har gitt oss en sterk posisjon i markedet, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Model X fra Tesla ble Norges mest solgte SUV i fjor, den bidrar også til å gi Tesla en svært høy 4x4-andel.

Markedsandel på 16 prosent

Volvo V90 er blant Norges mest solgte stasjonsvogner. Over 80 prosent av de solgte bilene er ladbare hybrider med firehjulstrekk.

– AWD er ettertraktet fordi det gir god fremkommelighet, gode kjøreegenskaper og trygghet på veien selv om terrenget er ulendt, sier Trosby.

I 2017 ble det solgt 8.693 Volvo med AWD. Det ga merket en markedsandel på 13,1 prosent. I 2018 steg altså tallet til 9.770 og en markedsandel på 16 prosent.

Når det står T8 i hekken på en Volvo V90, betyr det at den er en ladbar hybrid – og at den har firehjulstrekk.

Vil fortsette å øke

– Vår totale markedsandel i Norge er på 7,7 prosent. At vi har en firehjulstrekkandel på over det dobbelte sier noe om hvor viktig AWD er for oss. Vi satser på AWD fremover og ser at det viktig for kundene i det norske premiumsegmentet, sier Trosby.

I 2010 ble det totalt solgt 34.352 biler med firehjulsdrift i Norge. I 2018 har det samme tallet økt til 60.924. Anders Hovde, ansvarlig for bilmarkedsresearch i analyseselskapet Kantar TNS, mener firehjulsdrift vil fortsette å øke i popularitet blant nordmenn.

Liten prisforskjell

– Dette er en trend, og den vil vedvare. Andelen firehjulsdrift har steget jevnt og trutt de siste årene, og jeg ser ingen tegn til at det skal avta. Skal du ha en topp utstyrt bil i dag inkluderer det firehjulsdrift, sier Hovde.

Han oppgir flere grunner til at flere nordmenn velger firehjulsdrift.

– Vi har et klima og en topografi som gjør det praktisk med trekk på alle fire. Med en relativt lav prisdifferanse mellom to og firehjulsdrift og gode tilbud i alle prisklasser, ser flere muligheten til å kjøre med firehjulsdrift, sier Hovde.

Brooms bilekspert Benny Christensen har registrert den samme trenden og er heller ikke overrasket:

V60 Cross Country er siste nytt på 4x4-fronten fra Volvo. Dette er en litt forhøyet utgave av stasjonsvognen V60.

Vanskelig å gå tilbake

– Nei, firehjulstrekk skjøt for alvor fart da bølgen av SUV-er kom. Mange av dem hadde 4x4 som standard, dermed ble mange kjøpere introdusert for dette. Tidligere var firehjulstrekk noe vi fant på relativt få biler, og det kostet også en god del ekstra. Dermed var det ikke så mange som tok seg råd til bil med 4x4, sier Benny.

Størst på 4x4 i 2018: 1. Volvo 9.770

2. Tesla 8.597

3. BMW 5.433

4. Skoda 5.013

5. Mitsubishi 4.518

– Men trenger man egentlig firehjulstrekk?

– Det er et spørsmål det egentlig er umulig å svare på. De aller fleste vil nok fint kunne klare seg uten, men samtidig: Har man først hatt bil med 4x4, er det vanskelig å gå tilbake til å ikke ha det. Dette gir bedre framkommelighet og ekstra trygghet. Man behøver det kanskje ikke veldig ofte, men de gangene firehjulstrekken hjelper deg ut av en knipe, er det virkelig gull verdt, mener Benny.

