Romelu Lukaku begynner å finne tilbake til sitt gamle jeg. Under Ole Gunnar Solskjærs ledelse har den belgiske kraftspissen scoret tre mål på like mange kamper. Nå forteller Lukaku hvordan nordmannen har fått ham til skinne.

– Han vet åpenbart hva slags type spiss jeg er, og allerede fra den første dagen jeg var tilbake, gjorde han en komplett analyse av spillet mitt, sier 25-åringen til

– Jeg ble veldig overrasket. Han har hjulpet meg mye og jeg ser frem til å fortsette arbeidet sammen, legger han til.

På spørsmål om hva Solskjær har hjulpet ham med å forbedre, svarer Lukaku:

– Mye. Spesielt bevegelsesmønstre og den slags. Han vil virkelig at jeg skal ha ansiktet mot mål, for han vet at det er når jeg har kroppen mot mål, at jeg er på mitt farligste. Men jeg må også forsøke å bevege meg hele tiden. Arbeidet vi har gjort de siste ukene har vært bra, forklarer Manchester United-spissen.

Lukaku forteller også at han vet godt hvordan hans nåværende sjef selv løste spissrollen.

– Jeg vet at han var iskald foran mål og det er noe jeg liker, sier Lukaku.

Den belgiske landslagsspissen setter også pris på Solskjærs inkluderende væremåte.

– Han snakker til meg hele tiden – hele tiden – og det liker jeg.​

– Alt går veldig bra for meg, både personlig og fotballmessig. Jeg vil bare hjelpe laget så mye som jeg kan.

Søndag venter Solskjærs største test til nå som United-manger. Da venter nemlig Tottenham på Wembley. Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra kl. 17.