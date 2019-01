Real Madrid bekrefter overgangen på sine nettsider.

Det spanske vingtalentet har signert en kontrakt som binder ham til «Los Blancos» ut 2024/25-sesongen.

Å miste Díaz er et hardt slag for Pep Guardiola og Manchester City, som mistet Jadon Sancho til Borussia Dortmund for halvannet år siden. Sancho dro til Tyskland på jakt etter spilletid, og er nå en viktig brikke for den tyske ligalederen – i tillegg til å være engelsk landslagsspiller.

Ifølge Manchester Evening News koster Díaz Real Madrid 15 millioner pund, 164 millioner kroner etter dagens kurs. Summen kan imidlertid stige til 241 millioner kroner dersom bestemte kriterier oppfylles.

Ifølge den britiske avisen får de lyseblå fra Manchester 15 prosent av overgangssummen dersom Díaz selges videre fra Real Madrid. Med ett unntak: Dersom han selges til «en annen Manchester-klubb».

Da øker prosentandelen til 40. Manchester Evening News omtaler klausulen som «utrolig».

Det 19 år gamle stortalentet kunne ha forlatt City gratis til sommeren ettersom han bare har et halvt år igjen av kontrakten, men Real Madrid ville ikke risikere at noen andre klubber kuppet avtalen og agerte raskt, skriver den britiske avisen.

Díaz har ikke fått spilletid i ligaen for Manchester City denne sesongen, men har fått slippe til av Pep Guardiola i cupene.