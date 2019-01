Andreas ble tatt av snøskred som 15-åring: – Det var mørkt og jeg kjente at munnen var full av snø

Han beskriver det som en vakker oktoberdag i 2007. Han og kompisene hadde sett frem til toppturen til Store Kjostind i de berømte Lyngsalpene. De var ivrige på å komme i gang.

Det var mange ute i fjellet denne dagen. Selv om det var uvanlig tidlig i sesongen, hadde det kommet mye snø.

Brått brytes idyllen, når de hører et enormt brak der oppe i fjellsiden.

Munnen fyltes med snø

En gruppe skigåere som befant seg høyere oppe i fjellet enn Andreas og vennene, utløste et skred som brått slukte 15-åringen.

– Jeg husker at det ble helt mørkt. Over meg hørte jeg at det raste snø forbi. Jeg kunne bare bevege fingrene noen få centimeter, og kjente at munnen var full av snø. Jeg trodde jeg skulle dø, sier Andreas, som i dag er 26 år gammel.

En svært forslått Andreas på sykehuset etter skredulykken. Foto: TV 2

Opplevelsen forandret den unge mannen. Han forteller at han lenge slet med å i det hele tatt komme seg ut i naturen. Frykten lå der hele tiden, like under overflaten.

– Det var fortvilende. Selv i situasjoner der jeg egentlig visste at det ikke var stor fare, kunne jeg oppleve frykt. Det første året etter ulykken jobbet jeg mye og to små steg for å finne gleden ved å være i naturen igjen, forteller han.

Reddet av kameratene

Etter 17 minutter under snøen, fant de to kameratene Vegard og Eirik sin venn Andreas begravet. Skredsøkeren hans ga utslag, og flere hjalp til med å grave ham ut.

– Jeg kjenner ennå den følelsen av å bli løftet opp av snøen. Det å kunne puste igjen var en utrolig lykkefølelse. Jeg blir helt berørt av å tenke tilbake på det. Det går ikke an å beskrive hvor takknemlig jeg er, forteller han.

Spektakulær natur er igjen en del av livet til 26-åringen. Foto: Andreas Grundevåg Nilssen / Privat

Denne uken har 26-åringen fulgt nyhetene tett. Onsdag denne uken ble fire skiløpere meldt savnet etter skred fra Blåbærtinden i Tamokdalen.

Dette er Andreas egen bakgård. Fredag gikk leteaksjonen over til å være et søk etter antatt omkomne.

– Det er rett og slett helt forferdelig trist. Jeg tenker på hva min egen familie gikk igjennom etter ulykken, og jeg overlevde. Det ser det nå dessverre ut som disse ikke gjør, og jeg kan ikke forestille meg hvor vanskelig det er for de pårørende, sier han, tydelig preget.

Fant skiene etter ni år

En sidehistorie i den allerede utrolige historien, tok form i 2016. Ni år etter ulykken ble Andreas tipset via en bekjent om at noen hadde funnet et par ski i området hvor skredet gikk. Han fikk kontakt med vedkommende, som hadde GPS-markert stedet hvor han fant skiene.

Utrolig nok fant Andreas igjen skiene sine etter skredet. En av bindingene er revet tvert av. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

– Jeg trodde egentlig ikke helt at det kunne være mine, men måtte selvsagt sjekke.