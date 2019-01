Ringerike står med kun én seier etter fulltid og så ut til å få en tung kveld i Furuset-hallen da Mats Trygg, Rasmus Ahlholm og Andreas Stene sikret 3-0 for Vålerenga på et snaut kvarter.

Likevel kom hønefossingene sterkt tilbake. Sekunder før midtperioden var over, lød stillingen 5-4. Dessverre for gjestene sørget Colin Spaberg Olsen og Tobias Lindström for at Vålerenga til slutt kunne juble for 7-4-seier.

Se sammendrag i videovinduet øverst.



Seieren gjør at Oslo-laget holder følge med tabelleder Stavanger Oilers, som slo Sparta 2-0 lørdag. Vålerenga ligger to poeng bak rogalendingene.

Storhamar innehar tredjeplassen tre poeng bak Vålerenga. Hedmarkingene tok en oppskriftsmessig 4-2-seier borte mot Manglerud Star. Patrick Thoresen noterte seg for to nettkjenninger for gjestene.

Målrikt ble det i Askerhallen da Stjernen gjestet Frisk Asker. Østfoldingene fikk en tyngre hjemreise med 1-7-tap i bagasjen. Victor Björkung ble dagens mann med tre scoringer for vertene.

Ringerike ligger desidert sist på tabellen med tolv poeng. Buskerud-laget har 13 poeng opp til Manglerud Star.

(©NTB)