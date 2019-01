Rangers henter Jermain Defoe (36). Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Angriperen gjennomførte medisinsk test lørdag og hadde blitt enige om detaljene i kontrakten til Rangers tidligere denne uken. Han vil være med Rangers når de drar på treningsleir til Tenerife førstkommende mandag, melder Sky Sports.

Defoe kommer på lån fra Bournemouth og har inngått en 18 måneder lang avtale med Steven Gerrards Rangers.

Dermed blir de to gjenforent etter å ha spilt sammen på det engelske landslaget.

Jermain Defoe er klar for Rangers Foto: Glyn Kirk

– Jeg er glad for å kunne ønske Jermain velkommen til Rangers. Han er en utrolig talentfull spiss og svært erfaren fotballspiller som har scoret mål for hver eneste klubb han har spilt for. Han vil bli et bra tilskudd til garderoben, og vi gleder oss til å integrere han i laget mens vi trener på Tenerife den kommende uken, sier Gerrard på Rangers hjemmeside.

Defoe har scoret 162 mål i Premier League gjennom sin 20 år lange karriere.

Han har spilt for Charlton, West Ham, Bournemouth, Tottenham, Portsmouth, Toronto og Sunderland.

Defoe var en del av det engelske landslaget fra 2004-2017 og spilte totalt 57 kamper, hvor han scoret 20 mål. Gerrard og Defoe var lagkamerater på England i hele denne perioden.