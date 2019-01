«Anne» anmeldte voldtekt – har ikke hørt noe fra politiet på ni måneder

– Jeg har ringt etterforskerne i saken gjentatte ganger, sendt mail og brev, men ikke fått svar i det hele. Vi har ikke idé om hvor saken står. Vi blir møtt med en fullstendig taushet fra politiet. Jeg har aldri måttet kjempe så mye for å fått ut informasjon i en sak. Det er helt uakseptabelt, sier Egeberg.

Bistandsadvokat Ann Cathrin Egeberg synes politiets tidsbruk i denne saken er helt uakseptabel.

Hun forteller at den mistenkte i saken har en alvorlig psykisk tilstand som gjør at det er mulighet for at han ikke kan straffes.

– Dersom han er så syk, og til fare for andre, burde han kanskje ikke gå ute blant folk i det hele tatt, sier Egeberg.

Advokaten skjønner at den mistenktes psykiske helse gjør saken vanskelig bevismessing. Men hun legger til at mange voldtektssaker er nettopp dét, samt at det sjelden er vitner da voldtekter ofte foregår innenfor husets fire vegger med offer og gjerningsperson som eneste personer tilstede.

– Arrogant holdning

– Uansett om det er psykiatri inne i bildet, eller om saken er vanskelig bevismessing, så fortjener min klient og jeg et svar fra politiet. Det er så arrogant å ikke svare oss i det hele tatt, sier en frustrert Egeberg.

Hun vet nesten ikke hva hun skal si til sin klient lenger og føler politiets taushet gjør at hun ikke får gjort jobben sin som bistandsadvokat.

– For hver dag som går forsvinner verdifull informasjon i saken, da fornærmede, den mistenke og eventuelle vitner ikke lenger husker viktige detaljer.

Mens tiden går er Anne fullstendig overlatt til seg selv.

Når politiet, som selv sa de ville anmelde saken dersom hun ikke gjorde det, ikke gjør noe eller gir lyd i fra seg, begynner Anne å tvile på seg selv.

– Det er fortvilende når du har vært gjennom et mareritt, ønsker å forfølge saken og la den som har utsatt deg for et overgrep få sin straff, men alt står på vent. Da er det ikke lett å takle livet, holde motet oppe og stå i arbeid. Denne saken er ekstrem når det gjelder tidsbruk, men vi vet at det finnes mange som min klient der ute. Det er forferdelig for den det gjelder, for pårørende, men også en enorm samfunnskostnad, sier Egeberg.

Politiet beklager

Politiadvokat Helge Andreas Eidsvåg ved Innlandet politidistrikt sier grunnen til at denne saken har tatt lang tid er blant annet at den mistenkte sliter med en psykisk lidelse, samt at de har problemer med å få tak i mannen.

– Den mistenkte i saken lider av psykisk lidelse av en slik art at vi har bedt om en primærundersøkelse i forkant av en eventuell prejudisiell undersøkelse. Han som skal gjennomføre undersøkelsen har også hatt store problemer med å få tak i denne mannen, som har gått inn og ut av sykehus i denne perioden. Den mistenkte har heller ikke ønsket å forklare seg for politiet, sier Eidsvåg.

Politiadvokaten har forståelse for at den fornærmede kvinnen ønsker at saken skal bli ferdig etterforsket raskt.

– Men slik er det dessverre ikke når det er snakk om saker de mistenkte har en psykisk lidelse, sier politiadvokaten.

– Hvorfor har dere ikke svart på bistandsadvokatens mange henvendelser om hvor saken står?

– Det vet jeg ikke noe om. Det er beklagelig dersom de ikke har fått noen tilbakemelding fra politiet, sier Eidsvåg.

Politiet opplyser at det foreløpig ikke er tatt ut siktelse i saken.

Den mistenktes forsvarer, advokat Jørgen Mowinckel, sier at dette er en spesiell sak og at det derfor ikke er unaturlig at den trekker ut i tid.

Kraftig økning

Antallet voldtektsanmeldelser har økt kraftig de siste årene. Det samme har saksbehandlingstiden, noe Politidirektoratet ikke er fornøyd med.

Voldtektsanmeldelser er et saksområde som politiet prioriterer, og fristen for å oppklare slike saker er satt til 130 dager. Men tall fra Politidirektoratet viser en helt annen virkelighet.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for voldtektssaker er nemlig 207 dager, en økning på 19 dager fra 2. tertial 2017.

– Vi er ikke tilfreds med denne utviklingen og det blir sannsynligvis noe verre før det blir bedre. Vi har iverksatt tiltak som må få tid til å virke, sier leder Harald Bøhler for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet.

I 2017 ble det anmeldt 1968 voldtekter i Norge, det er 40 anmeldelser mer enn i 2016. Det opplyser Kripos i rapporten «Voldtektssituasjonen 2017».

Siden 2014 har det vært en økning i antall anmeldelser av voldtekter, da det ble anmeldt rett i overkant av 1200 saker.

– Uholdbar situasjon

​Leder Hege Salomon i bistandsadvokatutvalget sier at saksbehandlingstiden i voldtekstsaker nå er uholdbar lang.

– Saksbehandlingstiden i voldtektssaker blir bare verre og verre. Det er en markant endring fra tidligere. Flere som kommer til politiet for å anmelde en voldtekt, får beskjed om at de ikke vil bli avhørt før om to måneder. Det er en uholdbar situasjon, sier Salomon.

Hun har flere ganger erfart at det tar over et halvt år før saken har blitt påtaleavgjort etter at den var ferdig etterforsket.

Salomon sier at det både går lang tid før den fornærmede blir avhørt, før den mistenkte blir avhørt og at saksbehandlingstiden totalt sett er lang.

– Når sakene bare blir liggende kan lett viktige bevis gå dukken, fornærmede, mistenkte og eventuelle vitner husker færre detaljer og bilder fra videoovervåkningskamera er blitt slettet, sier Salomon.