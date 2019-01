Norge slet i generalprøven: – Mye som må ryddes opp i før VM

Norge - Brasil 30-26 (19-16)​



Mens Christian Berge lot flere spillere få sjansen mot Nederland, var Norges beste menn tilbake på parketten i generalprøven mot Brasil. Uten at det ga landslagssjefen alle svarene.

– Vi har flere spillere som har vært lenge ute og som trenger mye spilletid for å komme i form. Og så er det forskjell på en treningskamp og en VM-kamp, sier Berge til TV 2 etter kampen.

For selv om Norge har vunnet samtlige kamper i Gjensidige cup, er det mye som lugger få dager før VM starter.

– Det er en god del som skal renskes opp i før VM-åpningen, er dommen fra TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Det er viktig å lykkes offensivt, men periodevis er forsvarsspillet vårt for naivt. Det er for lite intensitet i beina og for lite taklinger. Det er klart det er deilig å ha en målvakt som Torbjørn Bergerud da, fulgte TV 2s ekspert Bent Svele opp.

Ble kontret i senk

​For selv med verdens beste spiller, Sander Sagosen, på banen, klarte ikke de norske gutta å riste av seg brasilianerne.

Norge hadde en tremåls-ledelse, men denne ble raskt hentet inn igjen av Brasil, som kontret Norge i knestående. Halvveis ut i første omgang kunne de til og med ta ledelsen i undertall.

– Torbjørn Bergerud med klasseredning. Vi feiler i angrep, og blir kontret i senk. Bergerud er irritert, men han redder Norge akkurat der, sa Bredeli.

Landslagssjefen irritert

Og Christian Berge så seg nødt til å ta en timeout.

– Vi har fått fem kontringer i ræva. Vi jogger rolig tilbake. Nå må vi ta oss sammen, var den klare beskjeden fra landslagssjefen.

– Berge klør seg i hodet på benken. Han er irritert. Det er for enkle feil Norge gjør nå, sa TV 2s ekspert Bent Svele.

– Vi slet mot Nederland også, men da hadde vi mange unggutter på banen. Det er verre når vi fortsatt sliter mot Brasil med det som er det norske VM-laget, fulgte Bredeli opp.

Myrhol benket seg selv

Selv om det var bakover på banen det lugget mest, hadde Norge også mye å gå på i angrep. Vanligvis så treffsikre Bjarte Myrhol bommet på tre av fire skudd, og landslagskapteinen benket seg selv til slutt.