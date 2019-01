– Vi må jo gå for gull. Vi har tatt den sure andreplassen tidligere, så nå går vi for gull, sier Kristian Bjørnsen.

Norge vant samtlige kamper i Gjensidige Cup, uten at det nødvendigvis lukket VM-gull av prestasjonene på banen.

– Det er fortsatt en del ting som kan bli bedre, men jeg regner med vi skal klare å heve oss noen hakk når det virkelig gjelder, sier Bjørnsen.

Også Sander Sagosen er optimistisk, få dager før alvoret starter.

– Jeg tror aldri jeg har gledet meg så mye til et mesterskap som nå. Jeg gleder meg virkelig til det skal smelle i Danmark, sier den norske stjernespilleren, som er klar på at laget har gullambisjoner i VM.

– Vi er i rute, og jeg syns det ser veldig bra ut, legger han til.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er ikke like overbevist etter de tre oppkjøringskampene.

– Det har vært mye rusk defensivt. Vi må heve oss når vi møter bedre lag i VM, sier Svele.

Skandinavisk duell

Etter kampen mot Brasil, som Norge forøvrig vant 30-26, kalte TV 2s ekspert det norske forsvarsspillet for naivt.

Svele tror likevel en medalje kan være innen rekkevidde for sølvguttene fra VM i 2017.

– Jeg tror semifinaleplassen står mellom Norge, Danmark eller Sverige. Det betyr vi må ha enten Danmark eller Sverige bak oss hvis vi skal klare det. Det er alltid morsomt med nabo-oppgjør, men det kommer til å bli tøft - uten tvil.

– Samtidig vet vi at når dette laget får flyt så har vi en Torbjørn Bergerud i mål og en Sander Sagosen som styrer spillet offensivt. Det er klart det er muligheter for å spille om medaljer, som alle håper de skal gjøre, legger han til.

– Har en del utfordringer

Oppkjøringen har ikke vært helt optimal for Christian Berge, som har måttet klare seg uten flere av sine viktigste spillere på grunn av skader og sykdom.

– Vi gleder oss til VM. Det er klart at vi har en del utfordringer, blant annet bakover, sier Berge til TV 2. Og forklarer:

– Vi har flere spillere som har vært lenge ute og som trenger mye spilletid for å komme i form. For eksempel Gøran Johannessen og Christian O'Sullivan. Og så er det forskjell på en treningskamp og en VM-kamp. Det blir vanvittig spennende, men vi skal være klare, vi.