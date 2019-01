Fulham - Oldham 1-2

Saken oppdateres!

Claudio Ranieris Fulham fikk en ny ripe i lakken. Søndag ble det et pinlig hjemmetap mot Oldham i tredje runde av FA-cupen.

Denis Odoi sendte vertene i føringen etter 52 minutter, men et kvarter før slutt utlignet Sam Surridge for League Two-laget.

Fem minutter før fulltid fikk Fulham en gyllen mulighet til å sikre seg avansement, men Aleksandar Mitrovic bommet på straffen.

I det 88. minutt headet Callum Lang inn 2-1-målet for laget fra nivå fire i den engelske fotballpyramiden. Dermed ble det et tungt hjemmetap for London-klubben. Stefan Johansen var ikke i Fulhams kamptropp, og mye tyder på at nordmannen vil forlate klubben i løpet av januar.

Ranieri gjorde seks endringer fra start foran søndagens cupkamp.

Oldham ligger for øvrig på tiendeplass i League Two etter 26 spilte kamper, mens Fulham ligger på 19. plass i Premier League etter 21 serierunder.