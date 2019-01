Det var få kritiske røster til at det norske hopplandslaget ble kåret til årets lag etter den strålende sesongen i 2018. Men på Twitter og andre sosiale medier, vakte Daniel Tandes antrekk oppsikt.

– Der fikk vi vel hoppukas tredje disk for feil antrekk, skrev VG-Sportens redaksjonssjef Eirik Borud på Twitter.

Og han var ikke alene om å mene dette.

– Hadde ikke med dress

Men når TV 2 ramser opp noen av tilbakemeldingene, bare ler Tande av dem som mener at han bommet på dresskoden.

– Jeg mener at når jeg er på hotell, er litt sliten, og skal hoppe hopprenn dagen etter. Så burde jeg få lov til ikke å stille i dress. Dessuten hadde jeg ikke med meg dress, så hvorfor skulle jeg ha på noe annet enn det jeg føler meg komfortabel i, spør han retorisk.

Tande kan berolige alle som tror at han ikke har respekt for kleskoden på norsk idretts høytidsdag.

– Hadde jeg vært til stede på gallaen, så skulle jeg selvsagt hatt på meg dress. Men jeg var milevis unna. På et hotell, påpeker han.

– Så den kritikken tar du med knusende ro?

– Ja, den tar jeg med knusende ro, svarer han med et smil om munnen.

Har fått ros

Tande forteller at mange også har gitt han ros for antrekket.

– Jeg har fått ganske mange tilbakemeldinger fra folk som likte antrekket også.

– Fra hvem da?

– Ja, mest fra venner da, selvfølgelig, he, he. Fruen også syntes det var fett.

– Det var veldig chill, og du kjørte casual i alle fall?

– Ja, jeg gjorde det, Og det var heller ikke en pris vi var sikre på at vi skulle vinne. For meg så kunne hvem som helst av de andre verdige nominerte stukket av med prisen. Så da tenkte jeg at jeg tar det med ro, sier han.

– Det eneste jeg kunne gjort annerledes hvis jeg skulle ha skifta, var at jeg hadde med meg et par jeans. Men det hadde ikke blitt noe bedre det, ler han.

Tande understreker at prisen betyr enormt mye både for han og laget, og at de synes det er vanvittig stor stas å bli anerkjent i kamp mot så mange andre dyktige utøvere. Spesielt i det knallsterke idrettsåret 2018.

– Det viktigste var uansett at vi vant prisen, avslutter Tande.