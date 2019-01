Ifølge politiet traff han bakken i ganske høy hastighet.

Mannen ble hentet med luftambulanse og ble fraktet til Ullevål sykehus.

Operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at paragrliderpiloten var under utdanning og at det var instruktører til stede. Instruktørene var i radiokontakt med mannen som kom til skade.

– Han har brukket begge beina og muligens punktert en lunge, men det er noe vi ikke vet sikkert, sier Mørch.

Ulykken ble meldt klokken 15.18. Mannen i 40-årene kommer fra Østfold.