Ingvild Flugstad Østberg utklasset konkurrentene i Tour de Ski. Faktisk var seiersmarginen den største på kvinnesiden noensinne. Hele to minutter og 42 sekunder var avstanden ned til russiske Natalja Neprjajeva.

Østberg fikk en klatretid på 19.49,5. Det var bedre en flere herreløpere.

Adam Fellner (19.55,1), Karl-Johan Westberg (20.10,1) og Simon Lageson (20.43,2) havnet alle bak Østberg.

Lageson innrømmer at det ble en svært tøff dag i bakken.

– Jeg var helt ferdig i går, og fikk vel betale litt for det i dag, sier Lageson.

– Hvordan var bakken?

– Lang. Strevsom.

– Hvordan var følelsen da du kom over mål?

– Det var godt å bli ferdig, men det er kjedelig med en sånn avslutning, sier han.

Svensken vil ikke gå med på at det var pinlig å havne bak Østberg.

– Det er dine ord. Jeg merket det i går, og det er vanskelig å hente igjen den energien i dag, sier han.

Sjur Røthe er ikke overrasket over at Østberg slo flere herreløpere opp bakken.

– Det sier mer om Østberg enn svenskene. Det er hun som har gjort en enorm Tour. Det er flere som har blitt slått av Johaug før. At et par svensker blir slått av Østberg... på hennes maksnivå er denne bakken skapt for henne, sier Røthe.

Landslagssjef Vidar Løfshus er sikker på at svenskene slår kraftig tilbake.

– Det har alltid vært noen jenter som har gått fortere enn guttene. De to svenskene hadde tydeligvis en veldig dårlig dag. Det er tungt oppover her. Svenskene kommer sterkere tilbake, det skal jeg love deg, sier Løfshus.

Østberg hadde klart beste klatretid blant jentene. Hun var 16 sekunder raskere enn Anastasia Sedova og 35 sekunder bedre enn Krista Pärmäkoski. Blant herrene var Simen Hegstad Krüger raskest av alle. Han klatret bakken 18 sekunder fortere enn Sjur Røthe og 32 sekunder fortere enn Jules Lapierre.