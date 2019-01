Mye tyder på at den norske landslagskapteinen er på vei bort fra Fulham. 27-åringens kontrakt går ut til sommeren, men midtbanespilleren kan forsvinne allerede i januar.

– Jeg kan ikke si så mye på nåværende tidspunkt. Det eneste jeg kan si er at det er interesse, sier agent Tore Pedersen til TV 2.

Ifølge Sky Italia skal den italienske storklubben AC Milan ha kontaktet Fulham vedrørende en overgang. Britiske medier har også hevdet at Championship-klubben West Bromwich ønsker å hente Johansen på lån.

Under søndagens FA-cupkamp mot Oldham var ikke finnmarkingen en del av kamptroppen. Kampen endte for øvrig med et pinlig hjemmetap for London-klubben. Forrige gang Johansen fikk slippe til var 15. desember i Premier League-kampen mot West Ham.

Etter at Ranieri tok over Fulham-skuten i slutten av november, har det kun blitt én kamp fra start for nordmannen. Det var i 0-2-tapet mot Chelsea på Stamford Bridge.

Det var den tidligere Fulham-manageren Slavisa Jokanovic som hentet Johansen til klubben. Etter sparkingen i november, fortalte nordmannen om forholdet til sin tidligere sjef.

– Jeg har mye å takke Slavisa for. Jeg har utviklet meg som spiller under han. Jeg har et kjempegodt forhold til ham, sa Johansen til TV 2.

– Det er brutalt, spesielt i Premier League med så mye penger involvert. Vi bruker over en milliard i spillerkjøp. Når vi ikke får poengene vi skal ha, er det brutalt for ham. Det er ofte slik at manageren ryker først.

Vardø-karen innrømmet også at han ble overrasket over at Ranieri-ansettelsen ble klar samtidig som sparkingen av Jokanovic.

– Jeg ble litt sjokkert over at det ble klart så fort etter at manageren ble sparket. Vanligvis tar det en uke eller to, men de hadde tydeligvis en plan om at det var et passelig tidspunkt.

Johansen har spilt 98 kamper og scoret 21 mål for Fulham etter overgangen fra Celtic i 2016. London-klubben ligger på 19. plass i Premier League etter 21 serierunder.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Stefan Johansen, men har ikke lyktes.