Det var like utenfor terminalen at ulykken skjedde 8. november i fjor. «Helge Ingstad» ble påført så store skader at fregatten sank på grunt vann ved Alvnøya.

«Sola TS» ble også skadet i sammenstøtet. Skipet gikk til Gdansk i Polen for reparasjoner i i baugen. Torsdag 13. desember lå skipet for anker utenfor Gdansk, ferdig reparert, kunne Aftenposten rapportere.

Tilbake på terminalen

Søndag var «Sola TS» på vei tilbake til Stureterminalen for første gang siden ulykken.

Ralph Schärer har utsikt over Fedjeosen fra hytten sin, og liker å følge med på skipstrafikken. Søndag ble han oppmerksom på en slepebåt som hadde lagt seg til rett nedenfor hytta.

– Det pleier å bety at en sværing er på vei inn, så jeg sjekket på Marine Traffic. Da så jeg at det var «Sola» som kom, forteller Schärer til TV 2.

Klokken 14.30 tok han bilde av tankskipet som stevner mot Stureterminalen.

Vanskelig hevingsoperasjon

Kommunikasjonsansvarlig Kjersti Nordøy i Equinor bekrefter overfor TV 2 at dette er første gang «Sola TS» går til Stureterminalen etter ulykken. Oppdraget er helt ordinært.

Hevingen av «Helge Ingstad» har vist seg å være et komplisert prosjekt. Før jul opplyste Forsvaret at hevingen tidligst vil skje i januar.