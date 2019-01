Manchester City - Rotherham 7-0 (3-0)

Det ble en skikkelig målfest da Manchester City tok i mot Rotherham til FA-cupens tredje runde.

Resultattavlen stoppet til slutt på 7-0 til City som lekte seg til cupens fjerde runde. Dette er de lyseblå sin største seier under Pep Guardiolas ledelse.



Av Citys seks målscorere (Rotherham med ett selvmål) ble det ekstra spesielt for 18 år gamle Phil Foden.

Lekent av Sterling

City startet med å gå rett i angrep, og var svært nære ledelse etter kun drøye minuttet spilt da Gabriel Jesus headet i tverrliggeren.

Hjemmelaget holdt trykket og i løpet av de første ti minuttene hadde City hatt fire store målsjanser. Kampbildet var som forventet.

Og etter 12 minutter kom den første scoringen. Raheem Sterling og Kevin De Bruyne lekte seg igjennom Rotherham-forsvaret, før Sterling satte ballen sikkert i mål og sendte City i ledelsen.

Dommerbytte

Etter 20 minutter signaliserte den ene linjedommeren at han måtte gi seg for dagen, og det ble rett og slett et dommerbytte på Etihad Stadium. Mye utstyr måtte på plass og det ble dermed flere minutter stopp i spillet.

I det vi passerte halvtimen spilt holdt Ederson på å rote det til for seg selv. City-keeperen ble overmodig med ballen i beina, med en jaktende Anthony Forde rundt seg. Forde fikk pirket ballen bort fra Ederson og frem til Michael Smith ved åpent mål. Men Ederson slapp med skrekken i det John Stones fikk avverget i tide.

Det var det nærmeste Rotherham hadde vært City-målet de første 45 minuttene.

DOMMERBYTTE: Midt i førsteomgang måtte den ene linjedommeren kaste inn håndkleet. Foto: Jason Cairnduff

2-0 og selvmål

Det ble et konstant press fra City i den første omgangen, og like før pause økte Phil Foden til 2-0 for vertene. Det ble 18-åringens første scoring på Etihad.

På grunn av dommerbyttet tidligere i kampen ble det lagt til tre minutter. De minuttene skulle nok Semi Ajayi vært for uten, for på overtid satte Rotherham-midtstopperen ballen i eget nett.

Kyle Walker la hardt inn mot Sterling på bakre stolpe, og Ajayi havnet i en vanskelig situasjon. Det endte med at midtstopperen skled inn 3-0 for City.

Det ble siste scoring før pause, og Rotherham trengte nok en tur i garderoben etter enormt press fra City gjennom hele den første omgangen.

Mål, mål og mer mål

Etter flere store sjanser i førsteomgang uten å lykkes, satt den endelig for Jesus. Sterling gjorde et perfekt forarbeid og serverte en gavepakke til Jesus. Dermed sto det 4-0 til City etter 52 minutter.

Knappe 20 minutter før slutt skrev Riyad Mahrez seg på scoringslisten som begynte å bli lang. 5-0 til City.

City hadde mer krutt i beina, og fem minutter etter at Mahrez fikk sin scoring, ville Nicolás Otamendi være med på leken. Midtstopperen med et kraftig hodestøt og 6-0 til City.

Leroy Sané smelte til fra rundt 17 meter fem minutter før slutt, og økte til 7-0 for City. Det ble også sluttresultatet.