Klæbo ble historisk: – Vi har fått en mirakelmann

Debutant Johannes Høsflot Klæbo fikk et tøft møte med «monsterbakken», men med Sergej Ustjugov jagende bak kjempet 22-åringen seg til toppen, og blir dermed den yngste mannlige vinneren av Tour de Ski.

– Vi har fått en mirakelmann, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.



– Akkurat nå er jeg glad jeg ikke skal opp den bakken igjen. Det var tungt. Du føler at de nærmer seg bak deg uansett hvor langt bak de er, så det er tungt. Men jeg måtte bare krige på, sier Klæbo til TV 2.



Den ferske vinneren hadde ikke sett for seg at han skulle gå helt til topps i sin første Tour.



– Jeg setter det veldig høyt. Planen var å komme hit, gå noen distanser og ta ting underveis. Å stå her og ha vunnet henger veldig høyt. Det er utrolig kult å få det til på første forsøk. Det kan måle seg opp mot mye, sier Klæbo til NRK.

– Hva er du mest fornøyd med denne uken?

– Jeg er mest fornøyd med gårsdagen. Den føltes best, men jeg fikk svi litt for den i dag. Det kjentes tungt ut, svarer 22-åringen.

Startet sterkt

Sergej Ustjugov sprakk på den nest siste etappen, og dermed kunne Klæbo gå ut hele ett minutt og 20 sekunder foran russeren, samt ett minutt og 43 sekunder foran Aleksandr Bolsjunov.

Trønderen utnyttet det flate partiet tidlig i løypa, og holdt tempoet høyt nok til holde den russiske duoen bak seg før den beryktede monsterbakken.

Tapte mye tid

Klæbo sa før etappen at han grudde seg til å gå opp den tre kilometer lange bakken for aller første gang, og fikk det ikke uventet tøft. Allerede i løpet av den første kilometeren hadde Ustjugov hentet inn 13 sekunder på Klæbo. Også Bolsjunov hentet inn flere sekunder på nordmannen.

Russerne taklet de bratte partiene langt bedre enn Klæbo, og da åtte kilometer var passert hadde Ustjugov kun 45 sekunder opp til trønderen.

Men det ble akkurat for langt for russeren, som tydelig begynte å kjenne det med noen hundre meter til mål.

Det ble et blodslit uten like, men Johannes Høsflot Klæbo sikret seieren i sin første Tour. Ustjugov ble nummer to, 16 sekunder bak trønderen.

Parkerte Bolsjunov

​Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe startet som nummer fem og seks på dagens etappe, over tre minutter bak Klæbo. Men i «monsterbakken» slo den norske duoen til.