Onsdag denne uken forlot turfølget på fem bilen sin, etter å ha parkert langs riksvei 87 som går gjennom Tamokdalen i Troms.

Dalen er en populær destinasjon for skiglade mennesker, som i mange år har dratt til områdene for å oppleve skimuligheter i vakker norsk natur. Målet til de fem skituristene denne dagen var toppen av Blåbærtinden, drøyt 1400 meter over havet.

Varslet om egne venner

Noen timer senere skjer katastrofen. Politiet varsles om at det går skispor inn i et skred fra Blåbærtinden, men ikke ut igjen.

Varsleren er en svensk 27-åring som var en av de fem som var på vei opp mot Blåbærtinden denne onsdagen.

I avhør hos politiet har den unge mannen forklart hvorfor han valgte ikke å bli med vennene sine videre opp i fjellet, der skredet kort tid senere trolig slo til.

– Ville kjøre i skogsterreng

– Han sier at planen deres var å gå opp til toppen av Blåbærtinden, og stå på ski ned igjen. Han som valgte å returnere sier at han fant ut at han heller ville kjøre i skogsområdet. Dette ville han fordi han så større utfordringer ved å kjøre i skogsterrenget. Derfor stoppet han ved tregrensen og snudde nedover igjen, sier stabssjef i Troms-politiet, Morten Pettersen til TV 2.

– Så det var ikke var slik at han vurderte situasjonen som så farlig at han ønsket å snu av den grunn?

– Nei, ikke slik som vi har fått opplyst, sier Pettersen.

Stabssjef i Troms politidistrikt, Morten Pettersen. Foto: Trygve Hongset

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at det er gjort noe straffbart i forbindelse med saken.

– Vårt fokus nå er å få hentet ut personene så fort som mulig, sier Pettersen.

TV 2 har via Lyngen kommunes representanter, som har kontakt med 27-åringen, spurt om han ønsker å kommentere denne saken. Det har han ikke ønsket å gjøre.

Nytt forsøk stanset av været

Fredag ble det søkt med skredsøker fra helikopter over skredområdet, og det ble lokalisert to skredsøkere. Kort tid etter valgte politiet å opplyse om at det som frem til da hadde vært en redningsaksjon, nå ble ansett å være søk etter antatt omkomne.

Siden skredsøkerne ga utslag, har politiet i samråd med Norges Vassdrags- og energidirektorat kontinuerlig vurdert muligheten for å sende inn mannskaper for å grave frem de savnede. Søndag ble det gjort et nytt forsøk, men igjen satte været en stopper for planene.

– Vurderingen vår er at det ikke er mulig å sende inn personell med helikopter i dag.

Trolig mulig først tirsdag

Flere pårørende er nå samlet i Nordkjosbotn, der de får oppfølging fra et offentlig sammensatt kriseteam. Der venter de på at redningsmannskapene skal kunne ta seg inn i skredområdet der skredsøkerne har gitt utslag.

Hvor lang tid det går før været gjør det mulig, er ennå usikkert.

– Slik prognosene ser ut søndag ettermiddag, er det lite trolig at vi får til et søk mandag. Dersom man legger de nåværende værutsiktene til grunn, er det sannsynlig at vi får til noe først på tirsdag, sier Pettersen.