Tidlig i hjemmekampen mot Seattle Seahawks ble Allen Hurns taklet av to motspillere etter å ha tatt imot en pasning. En av Seahawks-spillerne falt over ankelen hans, som brakk og ble feilstilt så stygt at TV-rettighetshaver Fox avstod fra å vise repriser.

1: Her blir Hurns taklet av Bradley McDougald. Foto: Tom Pennington 2: Hurns treffer bakken. Foto: Tom Pennington 3: Hurns' ankel er fullstendig feilstilt. Foto: Tom Pennington

Cowboys-trener Jason Garrett holdt Hurns i hånden mens han ble gjort klar til å transporteres av banen, og i en rørende gest var alle spillere på begge lag borte og klappet på ham før han ble trillet ut og sendt til sykehus for operasjon.

– Det er en alvorlig skade, men han er i gode hender, sa Garrett om Hurns.

Klubbeier Jerry Jones sa til mediene at han hadde fått beskjed om at ankelen var ute av ledd i tillegg til flere brudd.

Tapte uten kickeren

Faktisk fikk en annen skade, på Seahawks-kicker Sebastian Janikowski, større innflytelse på utfallet da Cowboys vant 24-22. Den polskfødte 40-åringen pådro seg en hamstringskade på et mislykket 3-poengforsøk fra langt hold i sluttsekundene av første halvdel, og uten ham prøvde Seahawks verken 3-poengere eller ekstrapoeng etter pause.

Da laget etter å ha redusert til 22-24 et drøyt minutt før slutt skulle prøve et såkalt «onside-avspark» for å få ballen tilbake, måtte punter Michael Dickson gjøre det. Han er ikke trent i dødballspark, slapp ballen fra hendene og sparket den så langt at det ble enkelt for Cowboys å fange den. Dermed var kampen avgjort.

– Hadde vi fått ballen, ville vi hatt en god sjanse til å vinne, for vi hadde tid igjen. Dette var uheldig, sa trener Pete Carroll, som gjemte hodet i hendene etter Dicksons feiltreff.

Ezekiel Elliot løp med ballen 137 yards og scoret et touchdown for hjemmelaget, og quarterback Dak Prescott løp også inn en sekspoenger da Cowboys vendte til seier i 4. periode. Cowboys har vært i Superbowl åtte ganger, men ikke siden 1995, og det var bare tredje seier i en sluttspillkamp på 2000-tallet.

Formlaget vant igjen

I lørdagens første kamp fortsatte formlaget Indianapolis Colts sin sterke rekke med 21-7-seier borte mot Houston Texans. Colts startet forrykende anført av quarterback Andrew Luck, som er tilbake for fullt etter å ha mistet hele fjorårssesongen med skade.

Colts gjorde touchdown i sine to første angrep og la på til 21-0 før halvtid. Laget holdt nullen helt til siste periode, og kampen ble aldri spennende.

Colts er det tredje lag som har tatt seg til NFL-sluttspill etter å ha vunnet bare en av sine fem første kamper. Laget har nå vunnet 10 av sine 11 siste. I kvartfinalen venter topprankede Kansas City Chiefs, men Colts har historien på sin side.

Colts har nemlig vunnet alle klubbenes fire tidligere sluttspillmøter. Forrige gang var i 2014, da Luck førte sitt lag til 45-44-seier etter å ha ligget under 10-38. Det er nest største opphenting i NFL-sluttspillets historie.

