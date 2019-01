Foreløpige tall fra Statens Vegvesen viser at 108 personer mistet livet i trafikken i fjor. Det er en liten økning fra 2017, men fortsatt er det blant de laveste tallene på 70 år.

Selv om tallene er lavere enn på lenge, er det like brutalt for de som sitter igjen etter ulykkene.

Opplevde marerittet

Det er snart ti år siden hun fikk telefonen. Nina var hjemme og så på Idrettsgallaen på TV da eldstesønnen ringte. Storesøster hadde blitt påkjørt. Astrid (12) var på vei hjem fra skoleballet.

Nina løp ut på veien hvor hun fant datteren bevisstløs.

– Det var helt kaotisk med beredskapspersonell, og det kom luftambulanse. Jeg la meg rett og slett ned og sang. Jeg vet ikke om det var intuitivt eller om jeg hadde hørt at den siste sansen som går tapt, er hørselen. Så da sang jeg dåpssangen fra farmora.

Flest møteulykker og utforkjøringer

Det er godt voksne menn som preger statistikken. Ifølge tall fra Statens Vegvesen er over halvparten av de drepte menn over 45 år. Disse omkommer i møteulykker og utforkjøringer hvor det er holdt stor fart. Nå ber samferdselsministeren folk om å tenke seg om.

– Ingen drømmer om å bli sittende igjen etter alvorlige trafikkulykker, derfor må vi tenke oss om når vi er ute å kjører. Vi må være beviste på at det å ferdes i bil kan være farlig og ta farlige forbikjøringer, sier Jon Georg Dale.

Slik jobber ministeren for nullvisjonen

Samferdselsministeren har selv opplevd å miste venner i trafikken. Nå er han takknemlig for at tallene er blant de laveste på 70 år.

VILLE VÆRT 22 ÅR I DAG: Nina Sandberg beskriver datteren Astrid som kvikk, viljesterk og bestemt. Foto: Privat

– Vi er best på trafikksikkerhet i verden, vi har de laveste tallene på omkomne i trafikken, men alle vi mister er én for mye. Det gjør at det fortsatt er en lang og vanskelig vei å gå for å nå det som har vært det politiske målet i mange år, nemlig null drepte.

– Hvordan skal du nå nullvisjonen?

– Vi ser at det er møteulykker og utforkjøringer som er blant de største faktorene til at folk omkommer. Det betyr at utbygging av veier, sikring og midtdelere gjør at det er tryggere å ferdes og det må prioriteres i årene fremover. Dette kan bidra til å redusere ulykkene ytterligere, sier han.

– Ikke til å leve med

Nina Sandberg forsto ikke hvordan hun skulle fortsette livet etter at datteren ble drept.

– Jeg tenkte: Hvor lenge skal vi ha det på denne måten? Dette er ikke til å leve med. Men vi må gjøre det av hensyn til guttene, vi må lage en god oppvekst for de.

I dag ville Astrid vært 22 år gammel. Om Nina kunne sagt noe til seg selv for ti år siden, så ville det vært dette:

– Jeg ville sagt at du kommer til å få et godt liv igjen. Du skjønner det ikke nå, men livet ditt kommer til å bli godt og du kommer til å bli glad igjen. Du kommer til å le igjen med god samvittighet. Det hadde jeg sagt.