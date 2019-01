Han la opp for 2,5 år siden. Søndag tok 38-åringen NM-gull

– Hva sier det om rekruttene?

– Det sier at denne helgen var det svakt. Men vi har sett tidligere at de har mange som har tatt steget og nærmer seg eliten. I NM, hvis du ser i forhold til Os, så har han overrasket veldig. Mens på damesiden er det en ny dame i Eline Grue som er kommet opp og som slo Ingrid Tandrevold. Det var også bra.

Men om vi få et landslagscomeback gjenstår å se. For etter over to år som «ski-pensjonist» er det noen vurderinger som skal tas.

– Vi får se hva de sier. Resultatene er vel sånn sett gode nok, men jeg hadde overhodet ikke trodd at jeg kunne komme i en slik situasjon. Jeg har jo mye annet som skjer nå, med familie og slikt, sier Os.

– Men hvis du får tilbudet?

– Det er såpass ferskt ennå at jeg må nesten tygge litt på det. Så det kan jeg ikke svare på her og nå, sier Os og legger til:

– Jeg er student nå og det er det som er hverdagen. Jeg er ikke låst i en jobb jeg må møte opp til, så jeg har sånn sett muligheten til å kunne gjøre det. Det handler mer om det er hensiktsmessig, sier Os og ler.

Skuffet over eliten

Under søndagens fellesstart var det ingen andre enn Tandrevold som stilte til start fra landslaget, både når det gjaldt kvinner og menn. Det synes ikke Bjørndalen noe om.

– Det er ikke bra, det er helt klart. Hva som er årsaken til det vet jeg ikke. Men det er ikke bra at når vi får TV-sendt på NRK, så er det så få eliteløpere tilstede. Det kan jeg ikke forstå, sier Bjørndalen og legger til:

– World Cup starter nå om veldig få dager. Det at de presser inn NM i den perioden er interessant for å få pressedekning, men alltid en utfordring. For meg virker det som det har vært litt kommunikasjonssvikt, og at det burde vært mer samhandling her for å få effekten av at det var TV-sendt.