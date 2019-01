Knuste konkurrentene: – Hennes største triumf

Saken oppdateres!

– Det er hennes største triumf som langrennsløper, sa NRK-kommentator Jann Post.

To ganger tidligere har Ingvild Flugstad Østberg gått ut først på sisteetappen i Tour de Ski, uten å lykkes. Men i år tok 28-åringen rotta på både konkurrentene og «monsterbakken» i Val di Fiemme, og sikret sin første sammenlagtseier i Tour de Ski.

Hun var to minutter og 43 sekunder foran russiske Natalja Neprjajeva på andreplass. Det er tidenes største seiersmargin.

Det er en drastisk forbedring av Therese Johaugs rekord fra 2016, to minutter og 21 sekunder.

– Jeg har det veldig bra. Jeg vet ikke om jeg klarer å ta det helt innover meg. Jeg turte ikke tro på noe før jeg krysset målstreken. Det er ufattelig deilig, jeg er veldig veldig fornøyd, sier en ekstatisk Østberg til NRK.

– Får ikke gjort noe med dem som ikke er her

Da Gjøvik-jenten startet som skiløper, ville en Tour de Ski-seier vært nærmest utenkelig. Triumfen tyder på at hun er blitt komplett.

– Det viser at jeg har lyktes med det jeg har hatt som mål i mange år. Jeg har ikke helt hatt troen på at jeg skulle klare akkurat det her, men jeg har hatt en drøm om det. Det gjør jeg i dag. Jeg er ufattelig stolt og fornøyd med det, sier Gjøvik-jenten til TV 2.

– Hadde Therese hatt sjans?

– Ja, det hadde hun. Jeg får ikke gjort noe med dem som ikke er her, svarer hun.

– Skulle likt å se dem som går fortere

Landslagets sportssjef, Vidar Løfshus, var allerede før avslutningsetappen skråsikker på at Flugstad Østberg ville gå helt til topps.

– Det er ikke alltid at dem som burde vært der er der, men nå har hun vært best i ti dager. Det er fullt fortjent. Ingvild har gått fort, og jeg skulle likt å se de løperne som hadde ledet på Ingvild i går. Kanskje noen kunne klatret bakken fortere, sier Løfshus til TV 2.

– Da tenker du på Therese Johaug?

– Først og fremst Therese, men også Ebba Andersson er en habil klatrer, svarer han.

Økte forspranget

Gjøvik-jenta gikk ut 53 sekunder foran russiske Natalja Nerprjajeva og hele to minutter og 13 sekunder foran Krista Pärmäkoski på tredjeplass.